प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (31 मई) को नीदरलैंड से प्राचीन चोल काल की तांबे की थालियों की वापसी का जिक्र किया और इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया. 'मन की बात' में बोलते हुए पीएम मोदी ने नीदरलैंड की अपनी हालिया यात्रा को याद किया और कहा कि उस यात्रा के दौरान एक विशेष घटना उन्हें बेहद याद रही.

पुरानी तांबे की थालियों को लाया गया वापस

उन्होंने बताया कि सदियों पुरानी तांबे की थालियों को एक विशेष समारोह में औपचारिक रूप से भारत को वापस सौंपा गया, जिसमें नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे. प्रधानमंत्री ने कहा कि कलाकृतियों की वापसी से भारत और विदेशों में बसे लोगों में खुशी का माहौल है. उन्होंने आगे कहा कि विश्व भर में तमिल समुदाय के सदस्यों ने ऐतिहासिक अवशेषों की वापसी पर विशेष उत्साह व्यक्त किया है.

गंगा डॉल्फिन को लेकर क्या बोले पीएम मोदी

इसके अलावा पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव का भी जिक्र किया और इस लुप्तप्राय जलीय जीव को बचाने में शामिल लोगों के धैर्य और समर्पण की सराहना की. एक चर्चित वीडियो का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक टीम ने नहर में फंसी डॉल्फिन को बचाने के लिए लगभग 13 घंटे तक सावधानीपूर्वक मेहनत की और आखिरकार डॉल्फिन को बचा लिया गया.

पीएम मोदी ने बताया कि नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत विकसित भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस ने बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार उत्तर प्रदेश की एक नहर में डॉल्फिन के फंस जाने के बाद एम्बुलेंस को तुरंत मौके पर भेजा गया. डॉल्फिन को बचाने के बाद उसका इलाज किया गया, जिसके बाद उसे सुरक्षित रूप से नदी में वापस छोड़ दिया गया.

केरल का अनोखा 'नदी में स्कूल'

पीएम मोदी ने मन की बात में केरल की एक अनूठी पहल पर प्रकाश डाला, जहां क्लास कक्षाओं में नहीं बल्कि नदी में आयोजित की जाती हैं. इस स्कूल में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी का समान रूप से स्वागत किया जाता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल में कोई शुल्क नहीं है.

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