KCR की बेटी के. कविता ने किया बड़ा ऐलान, भाई KTR की बढ़ेंगी मुश्किलें, तेलंगाना में बनेगा नया दल
Telangana Jagriti: के. कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति एक बड़ी शक्ति के रूप में आगामी विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरेगी. पार्टी का संकल्प लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और विकास के लिए काम करना है.
तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (BRS) से निलंबित नेता, पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और विधान परिषद सदस्य (MLC) कल्वाकुंटला कविता ने सोमवार (5 जनवरी, 2025) को अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मौजूद अन्य राजनीतिक दलों ने राज्य के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण आज यहां एक ऐसी राजनीतिक शक्ति की जरूरत पैदा हो गई है, जो पूरी तरह से तेलंगाना की जनता के लिए समर्पित हो.
के. कविता ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें लोगों की राजनीतिक पहचान और हितों की रक्षा के लिए 'तेलंगाना जागृति' को आगे आना होगा. उन्होंने घोषणा की कि 'तेलंगाना जागृति' अब सिर्फ एक सामाजिक या सांस्कृतिक संगठन नहीं रहेगा, बल्कि यह जल्द ही एक पूर्ण राजनीतिक दल के रूप में उभरेगी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पार्टी प्रदेशवासियों की असली आवाज बनेगी और उनके हितों के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेगी.
जनता का कल्याण है पार्टी का मुख्य एजेंडा- के. कविता
पार्टी के गठन को लेकर पूछे गए तकनीकी और औपचारिक सवालों का जवाब देते हुए MLC के. कविता ने कहा कि ये सभी छोटी-मोटी बाधाएं हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतियों और तकनीकी पहलुओं पर जल्द ही चर्चा करके उन्हें सुलझा लिया जाएगा. उनका कहना है कि पार्टी का मुख्य एजेंडा जनता के कल्याण का है, और इस पर ही पूरा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.
लोगों के अधिकारों की रक्षा पार्टी का संकल्प- के. कविता
कविता ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में तेलंगाना जागृति एक बड़ी शक्ति के रूप में चुनाव मैदान में उतरेगी. पार्टी का संकल्प लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके विकास के लिए काम करना है. उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यह राजनीतिक दल दोबारा विधानसभा में अपनी जगह बनाएगा और जनता की सेवा के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगा.
