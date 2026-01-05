हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKCR की बेटी के. कविता ने किया बड़ा ऐलान, भाई KTR की बढ़ेंगी मुश्किलें, तेलंगाना में बनेगा नया दल

KCR की बेटी के. कविता ने किया बड़ा ऐलान, भाई KTR की बढ़ेंगी मुश्किलें, तेलंगाना में बनेगा नया दल

Telangana Jagriti: के. कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति एक बड़ी शक्ति के रूप में आगामी विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरेगी. पार्टी का संकल्प लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और विकास के लिए काम करना है.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 05 Jan 2026 11:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (BRS) से निलंबित नेता, पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और विधान परिषद सदस्य (MLC) कल्वाकुंटला कविता ने सोमवार (5 जनवरी, 2025) को अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मौजूद अन्य राजनीतिक दलों ने राज्य के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण आज यहां एक ऐसी राजनीतिक शक्ति की जरूरत पैदा हो गई है, जो पूरी तरह से तेलंगाना की जनता के लिए समर्पित हो.

के. कविता ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें लोगों की राजनीतिक पहचान और हितों की रक्षा के लिए 'तेलंगाना जागृति' को आगे आना होगा. उन्होंने घोषणा की कि 'तेलंगाना जागृति' अब सिर्फ एक सामाजिक या सांस्कृतिक संगठन नहीं रहेगा, बल्कि यह जल्द ही एक पूर्ण राजनीतिक दल के रूप में उभरेगी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पार्टी प्रदेशवासियों की असली आवाज बनेगी और उनके हितों के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेगी.

जनता का कल्याण है पार्टी का मुख्य एजेंडा- के. कविता

पार्टी के गठन को लेकर पूछे गए तकनीकी और औपचारिक सवालों का जवाब देते हुए MLC के. कविता ने कहा कि ये सभी छोटी-मोटी बाधाएं हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतियों और तकनीकी पहलुओं पर जल्द ही चर्चा करके उन्हें सुलझा लिया जाएगा. उनका कहना है कि पार्टी का मुख्य एजेंडा जनता के कल्याण का है, और इस पर ही पूरा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.

लोगों के अधिकारों की रक्षा पार्टी का संकल्प- के. कविता

कविता ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में तेलंगाना जागृति एक बड़ी शक्ति के रूप में चुनाव मैदान में उतरेगी. पार्टी का संकल्प लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके विकास के लिए काम करना है. उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यह राजनीतिक दल दोबारा विधानसभा में अपनी जगह बनाएगा और जनता की सेवा के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगा.

यह भी पढ़ेंः ‘बिना ट्रायल के 5 साल जेल में रखना...’, उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत रद्द होने के SC के फैसले पर बोली जमात-ए-इस्लामी हिंद

Published at : 05 Jan 2026 11:45 PM (IST)
Tags :
BRS K Kavitha TELANGANA Telangana Jagruthi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
क्रिकेट
भारत या श्रीलंका, 2026 टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन है? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
भारत या श्रीलंका, टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
विश्व
'हम जगुआर छोड़ देंगे', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो का जवाब, तिलमिला उठेगा अमेरिका!
'हम जगुआर छोड़ देंगे', ट्रंप की धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति का जवाब, तिलमिला उठेगा US!
Advertisement

वीडियोज

Updated Royal Enfield 350 Hunter Ride Review | Auto Live #royalenfield #royalenfieldhunter350
Jhansi में सर्राफा दुकानदारों का नया नियम, बिना चेहरा दिखाए नहीं मिलेंगे जेवर
उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ का आंदोलन
दिल्ली में गुंडों ने कानून को 'नंगा' कर दिया?
शरजील, उमर को इनकार...राम रहीम पर कृपा बरसे बार-बार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
क्रिकेट
भारत या श्रीलंका, 2026 टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन है? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
भारत या श्रीलंका, टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
विश्व
'हम जगुआर छोड़ देंगे', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो का जवाब, तिलमिला उठेगा अमेरिका!
'हम जगुआर छोड़ देंगे', ट्रंप की धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति का जवाब, तिलमिला उठेगा US!
बॉलीवुड
गोवा में मिस्ट्री गर्ल संग वेकेशन मना रहे कार्तिक आर्यन? तस्वीरों ने खोली पोल
गोवा में मिस्ट्री गर्ल संग वेकेशन मना रहे कार्तिक आर्यन? तस्वीरों ने खोली पोल
विश्व
जिस वकील ने अमेरिका में लड़ा था जूलियन असांजे का केस, मादुरो का मुकदमा भी उसी के पास, जानें उसके बारे में
जिस वकील ने US में लड़ा था जूलियन असांजे का केस, मादुरो का मुकदमा भी उसी के पास, जानें उसके बारे में
ट्रेंडिंग
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भयानक हादसा, राहगीरों ने दौड़कर बचाई परिवार की जान- डरा रहा वीडियो
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भयानक हादसा, राहगीरों ने दौड़कर बचाई परिवार की जान- डरा रहा वीडियो
हेल्थ
Self Medication Risks: बिना सोचे-समझे मेडिकल स्टोर से ले आते हैं बुखार और दर्द की दवा, जानें यह कितना बड़ा खतरा?
बिना सोचे-समझे मेडिकल स्टोर से ले आते हैं बुखार और दर्द की दवा, जानें यह कितना बड़ा खतरा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget