‘बिना ट्रायल के 5 साल जेल में रखना...’, उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत रद्द होने के SC के फैसले पर बोली जमात-ए-इस्लामी हिंद
SC Verdict: जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ने बिना ट्रायल के लंबे समय तक हिरासत में रखना असल में सजा देने जैसा है, जो संविधान के आर्टिकल-21 के मूल सिद्धांत का विरोधाभाषी है.
जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ने सोमवार (5 जनवरी, 2026) को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत न दिए जाने के फैसले पर निराशा जताई है.
उन्होंने कहा कि दोनों स्कॉलर्स और एक्टिविस्टों को पांच साल से ज्यादा समय तक बिना ट्रायल निष्कर्ष के जेल में रखना, देश में व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी प्रक्रिया की स्थिति को लेकर गंभीर संवैधानिक, कानूनी और नैतिक सवाल खड़े करते हैं.
जमात-ए-इस्लामी हिंद ने जारी किया बयान
जमात के उपाध्यक्ष ने इस संबंध में एक बयान जारी कर कहा, ‘बिना ट्रायल के लंबे समय तक हिरासत में रखना असल में सजा देने जैसा है, जो संविधान के आर्टिकल-21 के मूल सिद्धांत का विरोधाभाषी है. जिसके लिए आरोपी जिम्मेदार नहीं हैं उसकी स्वतंत्रता को व्यवस्था की देरी पर निर्भर नहीं किया जा सकता है. जब देरी ही जमानत न देने का आधार बन जाती है, तो एक नाकाम आपराधिक न्याय प्रणाली का बोझ गलत तरीके से राज्य से व्यक्तियों पर डाल दिया जाता है, जिससे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की संवैधानिक गारंटी खोखली हो जाती है.’
खान ने कहा, ‘गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 43D(5) को जमानत के स्टेज पर लागू करने से जमानत और ट्रायल के बीच का अंतर धुंधला हो गया है. जमानत रद्द करने के लिए बिना जांचे-परखे अभियोजन सामग्री पर भरोसा करना निर्दोषता की धारणा को कमजोर करता है और जमानत की सुनवाई को जिरह और पूरे फैसले की सुरक्षा के बिना मिनी-ट्रायल में बदल देता है.’
उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरीके से प्री-ट्रायल कैद का अपवाद के बजाय सामान्य बनने का खतरा है. उन्होंने एक ही तरह के मामलों में अलग-अलग नतीजों पर भी चिंता जताई, जहां पांच सह-आरोपियों को जमानत मिल गई है, जबकि खालिद और इमाम अभी भी जेल में हैं.
5 अन्य आरोपियों को मिली जमानत पर बोले जमात के उपाध्यक्ष
मामले के अन्य आरोपियों को मिली राहत को स्वीकार करते हुए, जमात के उपाध्यक्ष ने कहा कि विशिष्ट राहत मनमानी और कानून के सामने समानता के बारे में चिंता पैदा करती है. स्वतंत्रता सिद्धांतों के असंगत अनुप्रयोगों पर निर्भर नहीं हो सकती, खासकर जब सभी आरोपी लंबे समय तक हिरासत में रहे हों. लोकतंत्र पर इसके बड़े प्रभाव को बताते हुए उन्होंने सावधान किया कि जो मामले ज़्यादातर बयानों, लोगों को इकट्ठा करने और विरोध प्रदर्शनों पर आधारित होते हैं, उनका असहमति पर बुरा असर पड़ता है.
उन्होंने कहा कि आतंकवाद कानूनों के दायरे को बढ़ाकर राजनीतिक बयानों और विरोध प्रदर्शनों को शामिल करना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है, जो लोकतांत्रिक भागीदारी और असहमति के संवैधानिक अधिकार के लिए खतरा है. राष्ट्रीय सुरक्षा निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे नागरिक स्वतंत्रता को कम करने या संवैधानिक सुरक्षा उपायों को निलंबित करने के लिए एक सामान्य बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
सख्त समयसीमा के साथ हो जल्द सुनवाई- उपाध्यक्ष
उन्होंने सख्त समयसीमा के साथ जल्द सुनवाई, लगातार हिरासत की समय-समय पर न्यायिक समीक्षा और UAPA के उन प्रावधानों की गंभीरता से दोबारा जांच करने की मांग की, जो इस मूल सिद्धांत जमानत नियम है और जेल अपवाद के विपरीत हैं.
जमात के उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि बिना ट्रायल लंबे समय तक जेल में रखना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत भारत के दायित्वों के खिलाफ है, जिसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाएं भी शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि ट्रायल से पहले हिरासत एक अपवाद होना चाहिए, नियम नहीं. उन्होंने कहा कि समयोचित ट्रायल के बिना लगातार हिरासत, कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में भारत की विश्वसनीयता को कमजोर करता है.
