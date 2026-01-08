दूध के बकाए में बहा खून, डेयरी मैनेजर पर कारोबारी ने तलवार से किए वार और फिर...

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना के मेडचल-मल्काजगिरी जिले के कीसरा इलाके में गुरुवार (8 जनवरी) तड़के उस समय सनसनी फैल गई, जब एक दूध कारोबारी ने बकाया पैसों के विवाद में डोडला डेयरी के मैनेजर पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया. मुख्य चौराहे पर हुई इस खौफनाक वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया, जबकि मैनेजर की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक डोडला डेयरी के मैनेजर मौला अली के रहने वाले श्रीनिवास गुरुवार सुबह अपनी रेड हुंडई i20 कार (TS 08 EP 7851) से कीसरा मुख्य चौराहे के पास पहुंचे थे. इसी दौरान दूध व्यापारी किरण वहां पहुंचा और दोनों के बीच पुराने बकाया बिलों को लेकर बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि किरण ने अपने पास छिपाई हुई तलवार निकाल ली और श्रीनिवास पर ताबड़तोड़ वार कर दिए.

चश्मदीदों ने क्या बताया

चश्मदीदों के अनुसार हमला इतना अचानक और भीषण था कि श्रीनिवास को संभलने का मौका तक नहीं मिला. बीच सड़क पर खून से लथपथ श्रीनिवास को देख आसपास के लोग सहम गए. आरोपी किरण वारदात को अंजाम देकर तुरंत वहां से रफूचक्कर हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और गंभीर रूप से घायल श्रीनिवास को श्रीकरा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को अति चिंताजनक बताया है.

पुलिस ने क्या बताया

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि डोडला डेयरी और व्यापारी किरण के बीच लंबे समय से आर्थिक लेन-देन को लेकर तनाव चल रहा था. किरण पर डेयरी का काफी पैसा बकाया था, जिसे चुकाने के लिए श्रीनिवास लगातार दबाव बना रहे थे. गुरुवार सुबह भी इसी बात पर विवाद हुआ, जो अंततः हत्या के प्रयास में बदल गया.

कीसरा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है. पास में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. कीसरा पुलिस के मुताबिक, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं. पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि अपराधी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. व्यस्त चौराहे पर सुबह-सुबह हुए इस हमले ने स्थानीय व्यापारियों और आम जनता के बीच असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है.

