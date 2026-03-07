दिल दहला देने वाली घटना, पत्नी पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, फिर पति ने जहर पीकर दी जान

तेलंगाना के खम्मम जिले के पालेरु इलाके में एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पारिवारिक तनाव और बीमारी से परेशान एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और फिर खुद कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और स्तब्धता का माहौल है. मिली जानकारी के अनुसार यह घटना पालेरु में हुई. मृतक की पहचान नागभूषणम के रूप में हुई है, जबकि उसकी पत्नी जयंम्मा गंभीर रूप से झुलस गई हैं. बताया जा रहा है कि नागभूषणम पिछले काफी समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और इसी कारण वह मानसिक तनाव में भी रहने लगा था.

स्थानीय लोगों ने क्या जानकारी दी?

स्थानीय लोगों के अनुसार नागभूषणम पहले भी कई बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका था. परिवार के लोगों ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी. घटना वाले दिन घर में किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से और निराशा में नागभूषणम ने अपनी पत्नी जयंम्मा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. आग लगते ही जयंम्मा गंभीर रूप से झुलस गईं और घर में चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाने की कोशिश की. इसके बाद जयंम्मा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

पत्नी को आग के हवाले कर खुद भी पिया कीटनाशक

घटना को अंजाम देने के बाद नागभूषणम ने खुद भी कीटनाशक पी लिया. कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस दुखद घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और लोग इस घटना को लेकर बेहद दुखी और स्तब्ध हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने नागभूषणम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि जयंम्मा का इलाज अस्पताल में जारी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में पारिवारिक तनाव और बीमारी से उपजे मानसिक दबाव को इस घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है.