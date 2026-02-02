तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव (KCR) से रविवार (1 फरवरी 2026) को फोन टैपिंग मामले में विशेष जांच दल (SIT) ने उनके आवास पर लगभग 4 घंटे तक कड़ी पूछताछ की. यह पूछताछ बंजारा हिल्स स्थित उनके नंदी नगर निवास पर हुई, जहां जांच अधिकारियों के पहुंचते ही पूरा इलाका सुरक्षा वलयों में तब्दील हो गया. हालांकि, इस कानूनी कार्रवाई के बीच भी केसीआर के कार्यकर्ताओं का उत्साह कम होता नहीं दिखा और हजारों की संख्या में उनके समर्थक वहां जमा हो गए.

मीडिया रिपोर्ट्स और विभिन्न समाचार पोर्टल्स से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधिकारी दोपहर करीब 1 बजे केसीआर के घर पहुंचे और शाम करीब 5:30 बजे तक उनसे सवाल-जवाब किए. पूछताछ के दौरान केसीआर से आईपीएस अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत और फोन टैपिंग के आदेशों पर सवाल पूछे गए. सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री को इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी थी.

KCR के घर के बाहर भीड़

जांच के दौरान घर के बाहर का नजारा बिल्कुल अलग था. जैसे ही खबर फैली कि SIT उनके घर पहुंच गई है, बीआरएस कार्यकर्ता उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए. जब पूछताछ खत्म हुई और SI अधिकारी वापस लौटे तो केसीआर बाहर आए और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया. उन्होंने नंदी नगर स्थित अपने आवास के बाहर जुटी भीड़ का अभिवादन किया.

कैसे सामने आया मामला?

यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब राज्य में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद आरोप लगे कि पिछली BRS सरकार ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों, न्यायपालिका और यहां तक कि अपनी ही पार्टी के विधायकों की निगरानी के लिए अवैध रूप से फोन टैप कराए थे. इस सिलसिले में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जिनमें पूर्व इंटेलिजेंस चीफ प्रणव कुमार राव शामिल हैं, को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

मुख्यमंत्री से की गई लंबी पूछताछ

तेलंगाना में यह पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री पद पर रह चुके व्यक्ति से इस मामले में इतनी लंबी पूछताछ हुई है. केसीआर का हौसला बढ़ाते हुए नजारा और उनकी शांत चाल ढंग से साफ है कि वे राजनीतिक तौर पर पिछड़ने वाले में विश्वास नहीं करते. अब देखना यह है कि एसआईटी की यह पूछताछ आगे क्या नए खुलासे लेकर आती है और क्या इससे प्रदेश की राजनीति पर कोई असर पड़ता है.

