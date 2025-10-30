तेलंगाना में राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण शिकायत दायर की है. बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने जुबली हिल्स उपचुनाव में अल्पसंख्यक वोट हासिल करने के लिए पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री पद देने की घोषणा करके चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है.

बीजेपी सांसद डी.के. अरुणा ने कांग्रेस पर जुबली हिल्स चुनाव हारने के डर से बौखलाहट में किसी भी कीमत पर जीतने के लिए 'चालाकियां' अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने के लिए अजहरुद्दीन को मंत्री बनाया जा रहा है और BRS भी बीजेपी को रोकने का प्रयास कर रही है.

डी.के. अरुणा ने BRS पर लगाया आरोप

अरुणा ने कहा, 'कांग्रेस को चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए वे राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद ऐसे काम कर रही है.' उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दस साल में BRS ने जुबली हिल्स के लिए कुछ नहीं किया और न ही कांग्रेस ने यहां कोई विकास कार्य किया है.

उन्होंने पूछा, 'अब कांग्रेस किस चेहरे के साथ वोट मांगने जाएगी?' अरुणा ने अजहरुद्दीन पर तंज कसते हुए कहा, 'दो साल तक एक मुस्लिम को मंत्री पद याद नहीं रहा, अब जानकर हार जाएंगे, इसलिए मंत्री बनने का नाटक कर रहे हैं. कांग्रेस वोटों के लिए किसी भी घास खाने को तैयार है.'

कांग्रेस सरकार को लेकर अरुणा का दावा

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के धन के बिना राज्य में कोई विकास नहीं हो सकता. अरुणा ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार महज तीन महीने तक ही चलेगी, क्योंकि इसके अपने मंत्री और विधायक सरकार से नाखुश हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी जुबली हिल्स में निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी.

