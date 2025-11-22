हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTejas Fighter Jet Crash: तेजस फाइटर जेट क्रैश होने से पहले पायलट ने की थी इजेक्ट होने की कोशिश! दुबई एयरशो का नया वीडियो आया सामने

Tejas Fighter Jet Crash: तेजस फाइटर जेट क्रैश होने से पहले पायलट ने की थी इजेक्ट होने की कोशिश! दुबई एयरशो का नया वीडियो आया सामने

Tejas Jet Crash: दुबई एयरशो में दुर्घटना तब घटी, जब तेजस लड़ाकू विमान एक-लो एल्टिट्यूड एरोबैटिक मैन्यूवर कर रहा था, तभी वह नीचे गिर गया और जमीन से टकराते ही एक भयानक आग के गोले में तब्दील हो गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 22 Nov 2025 05:53 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

दुबई में आयोजित एयर शो में दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायुसेना के तेजस फाइटर जेट का एक नया वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में हादसे के आखिरी पलों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि तेजस के पायलट नमंश स्याल ने आखिरी वक्त में इजेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक फाइटर जेट जमीन से टकरा चुका था. दरअसल उनके पास ज्यादा समय नहीं था क्योंकि फाइटर जेट आसमान में बहुत ऊंचाई पर नहीं था. 

यह हादसा तब हुआ, जब तेजस फाइटर जेट एक-लो एल्टिट्यूड एरोबैटिक मैन्यूवर कर रहा था, तभी वह नीचे गिर गया और जमीन से टकराते ही एक भयानक आग के गोले में तब्दील हो गया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर घटना के कई वीडियो भी सामने आए, जिनमें काले धुएं का गुबार साफ दिखाई दे रहा है. हादसे में भारतीय वायुसेना के जिस पायलट की मौत हो गई, वह हिमाचल प्रदेश के रहने वाले विंग कमांडर नमंश स्याल थे.  

तेजस क्रैश होने से पहले आखिरी पल कैमरे में कैद

इस नए वीडियो में 44 से 59 सेकेंड के टाइमस्टैम्प के बीच फाइटर जेट जमीन पर गिरकर आग के गोले में बदल गया. इस बीच वीडियो में एक पैराशूट जैसी चीज दिखाई देती है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि पायलट ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के पहले इजेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी. यह भी हो सकता है कि पायलट विंग कमांडर स्याल दुर्घटना के पहले विमान पर नियंत्रण वापस पाने और उसे बचाने की कोशिश में जुटे हों, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर तेजस का रिकॉर्ड करीब-करीब बेदाग रहा है.

भारत का स्वदेशी तेजस फाइटर जेट 21 नवंबर, 2025 को दुबई एयरशो में करतब करते हुए क्रैश हुआ. यह हादसा स्थानीय समयानुसार, दोपहर 2.10 बजे हुए हुआ था, जिसके बाद एयरशो को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था. भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बैठा दी है.

Published at : 22 Nov 2025 05:53 PM (IST)
