हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाट्रंप-ममदानी की मीटिंग के बहाने शशि थरूर ने कांग्रेस को दे डाली नसीहत, जानें इशारों-इशारों में क्या कहा?

ट्रंप-ममदानी की मीटिंग के बहाने शशि थरूर ने कांग्रेस को दे डाली नसीहत, जानें इशारों-इशारों में क्या कहा?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रंप और न्यूयॉर्क मेयर मामदानी की वाइट हाउस में सौहार्दपूर्ण मुलाकात की सराहना की और कहा कि लोकतंत्र में चुनाव के बाद सहयोग जरूरी है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 22 Nov 2025 02:35 PM (IST)
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार (22 नवंबर) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी के बीच हुई बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया दी. चुनाव से पहले दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी रही थी, लेकिन शुक्रवार को व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही. एक वीडियो क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा कि लोकतंत्र को इसी तरह काम करना चाहिए और वह भारत में भी ऐसा ही माहौल देखना चाहते हैं.

थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर लिखा, “चुनावों में अपने विचारों के लिए जोश और उत्साह से लड़ें. चुनाव खत्म होने के बाद और जनता अपना निर्णय सुनाने के बाद राष्ट्र के हित में सहयोग करना सीखें. दोनों नेताओं ने जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्धता दिखाई.” उन्होंने यह भी कहा कि वह भारत में भी इस तरह के समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

ट्रंप ने मेयर ममदानी की तारीफ में क्या कहा?

ट्रंप ने मेयर ममदानी की तारीफ करते हुए कहा कि मुलाकात बहुत ही उत्पादक रही और न्यूयॉर्क को एक उत्कृष्ट मेयर मिलेगा. उन्होंने ममदानी की प्रशंसा की और कहा कि उन्हें विश्वास है कि डेमोक्रेट नेता अच्छा काम करेंगे और कुछ रूढ़िवादी लोगों को आश्चर्यचकित करेंगे. एक रिपोर्टर ने ममदानी से पूछा कि क्या ट्रंप फासीवादी हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने मजाकिया लहजे में कहा कि मेयर सीधे “हां” में जवाब दे सकते हैं. ट्रंप ने कहा, “यह ठीक है. यह समझाने से आसान है. मुझे कोई आपत्ति नहीं है.”

शशि थरूर ने कई बार पार्टी लाइन से हटकर दिया है जवाब

शशि थरूर के बयान पिछले कुछ वर्षों में उनकी पार्टी कांग्रेस में हलचल पैदा करती रही हैं. उन्होंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की थी. एक पोस्ट में थरूर ने कहा था कि पीएम मोदी का रामनाथ गोयनका व्याख्यान आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक आह्वान दोनों के रूप में महत्वपूर्ण था. उन्होंने बताया कि बुखार और खांसी के बावजूद भाषण में शामिल होकर उन्हें खुशी हुई.

इस बयान के बाद कांग्रेस में आलोचना भी हुई. पार्टी के नेता संदीप दीक्षित ने उन्हें पाखंडी बताया, जबकि सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उन्हें पीएम के भाषण में प्रशंसा के योग्य कुछ भी नहीं दिखा.

Published at : 22 Nov 2025 02:35 PM (IST)
Donald Trump Zohran Mamdani DONALD Trump SHashi Tharoor
