Tamil Nadu Suicide News: तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले के वानियामबाड़ी, नगर पालिका के अंतर्गत न्यूटाउन इलवे गेट के पास रेलवे ट्रैक पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड कर लिया. ट्रेन से टकराकर मरने की सूचना स्थानीय लोगों ने जोलारपेट्टई रेलवे पुलिस को दी है.

शर्ट की जेब से सुसाइड नोट बरामद

घटना के बाद मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने मृतक के शव को बरामद किया और मृतक के बारे में पूछताछ की. बुजुर्ग ने शर्ट की जेब में एक कागज पर अपना नाम और पता सहित विवरण लिखा था. जब इसे जब्त किया गया तो उसमें पता चला कि मृतक वानियामबाड़ी के पास चेट्टियाप्पनूर क्षेत्र का रहने वाला 75 साल का चंद्रशेकर था और वह तिरुवन्नामलाई जिले में सांख्यिकी विभाग में एक निरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुआ था, उसकी शादी नहीं हुई थी.

सुसाइड नोट के मुताबिक बुजुर्ग वृद्धावस्था के कारण बहुत संघर्ष कर रहा था. उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था. वह काफी वक्त से सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है और वह अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता था.

अंतिम संस्कार के लिए 25 हजार रखकर गया बुजुर्ग

वानियामबाड़ी शहर के पुलिस निरीक्षक को हाथ से लिखे पत्र में उसने लिखा, ''कोई भी उसे देखने नहीं आएगा और मरने के बाद, उसके शरीर का पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए और उसे अस्पताल से श्मशान घाट में दफनाया जाना चाहिए और इसके लिए उसने 25 हजार रुपये रखे हैं और वह अपने घर में शव नहीं रखना चाहता और कृपया इच्छा पूरी करें.''

इसके बाद, इस घटना के संबंध में, जोलारपेट्टई रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है, जबकि बुजुर्ग ने वृद्धावस्था में अपनी देखभाल करने वाला कोई नहीं होने के कारण अपनी अंतिम संस्कार के लिए पैसे रखकर ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड कर ली, जिससे गहरा दुख और सनसनी फैल गई है.

सुसाइड किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. अगर आप तनावग्रस्त हैं या सुसाइड करने का विचार आ रहा है, तो परामर्श के लिए संपर्क करने के लिए नंबर: स्नेहा सुसाइड रोकथाम सहायता केंद्र - 044 -24640050, राज्य सुसाइड रोकथाम सहायता केंद्र - 104, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन - 1800 599 0019