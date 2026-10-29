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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: तमिलनाडु में 19.5 मीटर के नियम से क्या बदलेगा? दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में कितनी ऊंची इमारतें बन सकती हैं

Explained: तमिलनाडु में 19.5 मीटर के नियम से क्या बदलेगा? दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में कितनी ऊंची इमारतें बन सकती हैं

भारत में 'हाई-राइज' तय करने का राष्ट्रीय पैमाना नहीं है. हर राज्य अपने नियम खुद बनाता है, जिस वजह से देश भर में असमानता है. ऊंचाई की सीमा सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं, शहरी विकास करने वाला औजार भी है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 29 Oct 2026 03:30 PM (IST)
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तमिलनाडु सरकार ने 'संयुक्त विकास और भवन नियम, 2019' में संशोधन करते हुए गैर-ऊंची इमारतों की अधिकतम अनुमत ऊंचाई 18.3 मीटर से बढ़ाकर 19.5 मीटर कर दी है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब 19.5 मीटर तक की इमारतों को 'ऊंची इमारत' की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, जिससे उन्हें फायर सेफ्टी और अन्य कड़े नियमों के बोझ से छुटकारा मिलेगा. यह सिर्फ एक राज्य का फैसला नहीं है, बल्कि यह भारत के उस बड़े सवाल का हिस्सा है, जहां हर राज्य की 'ऊंचाई की परिभाषा' अलग है.

इसी पर तय होता है कि शहर कितने ऊपर तक उठ सकते हैं...

सिर्फ 1.2 मीटर का फर्क, लेकिन बड़ा असर

तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को समझने के लिए सिर्फ 1.2 मीटर का आंकड़ा देखना काफी नहीं है. इसके पीछे का असली गणित यह है कि 'हाई-राइज' की कैटेगरी में आने पर इमारतों को कई अतिरिक्त खर्चे और मंजूरियां लेनी पड़ती हैं. जैसे विशेष फायर सेफ्टी सिस्टम, अतिरिक्त सीढ़ियां और अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC). अब 19.5 मीटर तक की इमारतें इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगी.

आवास और शहरी विकास विभाग के सचिव किरलोश कुमार के मुताबिक, इस बदलाव से डेवलपर्स ऊंची छतों वाली और सौंदर्यपूर्ण इमारतें बना सकेंगे, जो शहरी गर्मी को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा.

चेन्नई के 'प्रतिबंधित जलभृत पुनर्भरण क्षेत्र' में गैर-ऊंची आवासीय और वाणिज्यिक इमारतों की ऊंचाई 9 मीटर से बढ़ाकर 14 मीटर कर दी गई है. इससे पहले सिर्फ G+1 बनने वाली इमारतों में अब एक और मंजिल जोड़ी जा सकेगी.

भारत के राज्यों में 'ऊंचाई की परिभाषा' का असमान नक्शा

भारत में 'हाई-राइज' तय करने का कोई एक राष्ट्रीय पैमाना नहीं है. हर राज्य अपने नियम खुद बनाता है, जिस वजह से देश भर में असमानता है. केरल में 15 मीटर, तमिलनाडु में (पहले) 18.3 मीटर और आंध्र प्रदेश में 24 मीटर से ऊपर की इमारतों पर पूरा 'हाई-राइज फायर शासन' लागू होता था.

इस असमानता का सबसे बड़ा नतीजा यह है कि डेवलपर्स अक्सर इमारतों को ठीक उसी सीमा के नीचे रोक देते हैं ताकि उन्हें महंगे नियमों से बचा जा सके. रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि केरल में डेवलपर्स नियमित रूप से 15 मीटर से ठीक नीचे निर्माण रोक देते हैं, जिससे भूखंडों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता और शहर बाहर की ओर फैलते हैं. यानी ऊंचाई की सीमा सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि शहरी विकास की दिशा तय करने वाला औजार भी है.


Explained: तमिलनाडु में 19.5 मीटर के नियम से क्या बदलेगा? दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में कितनी ऊंची इमारतें बन सकती हैं

इस 'असमानता' के पीछे क्या तर्क हैं?

राज्यों के अलग-अलग नियमों के पीछे सिर्फ प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि स्थानीय परिस्थितियां भी हैं. सबसे बड़ा तर्क अग्निशमन क्षमता है.

सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, केरल के अग्निशमन विभाग को एरियल लैडर प्लेटफॉर्म (ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाला उपकरण) मिलने में लगभग एक दशक लग गया था. तब तक 15 मीटर की सीमा एक 'सुरक्षा कवच' की तरह काम करती थी. यानी अगर राज्य के पास ऊंची इमारतों में आग बुझाने का पर्याप्त साधन नहीं है, तो ऊंचाई की सीमा कम रखना एक व्यावहारिक मजबूरी है.

दूसरा तर्क जमीन की उपलब्धता और शहरी घनत्व से जुड़ा है. मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में जमीन की कमी के कारण ऊपर की ओर बढ़ना जरूरी है, इसलिए वहां सीमाएं ऊंची हैं. वहीं केरल जैसे राज्य में शहरी फैलाव की समस्या है, और ऊंचाई की कम सीमा वहां के विकास के पैटर्न से मेल खाती है.

सिर्फ 1.2 मीटर नहीं, शहरी विकास की दिशा

तमिलनाडु का 19.5 मीटर का फैसला अपने आप में छोटा संशोधन है, लेकिन यह भारत के उस बड़े सवाल को उजागर करता है कि क्या देश को 'ऊंचाई की एक समान राष्ट्रीय परिभाषा' की जरूरत है? फिलहाल, हर राज्य अपने हिसाब से 'हाई-राइज' तय करता है. केरल में 15 मीटर, दिल्ली में 15/17.5 मीटर, तमिलनाडु में 19.5 मीटर, तेलंगाना में 21 मीटर, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में 24 मीटर.

इस असमानता का असर सिर्फ निर्माण लागत पर नहीं, बल्कि शहरों के आकार, भूमि उपयोग और आम लोगों के लिए आवास की उपलब्धता पर भी पड़ता है. तमिलनाडु ने एक कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन असली बहस अभी बाकी है. क्या भारत के शहरों को ऊपर उठने के लिए एक बेहतर, तर्कसंगत और सुरक्षा-आधारित राष्ट्रीय ढांचा मिलेगा?

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 29 Oct 2026 03:30 PM (IST)
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