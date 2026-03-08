'एक बार फिर चैंपियन', T20 वर्ल्डकप में भारत की शानदार जीत के बाद बोले राहुल गांधी

भारत ने T-20 वर्ल्डकप मैच में न्यूजीलैंड को हराकर शानदार जीत दर्ज की है. भारतीय टीम के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने भारत की जीत के बाद X पर पोस्ट कर कहा कि हमारी टीम एक बार फिर चैंपियन बन गई है.

राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा, 'एक बार फिर चैंपियन! हमारी भारतीय टीम के लिए यह एक शानदार जीत थी, जिसमें संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह के पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए विशेष सराहना. टीम इंडिया को घरेलू मैदान पर ट्रॉफी बरकरार रखने और देश को एक और अविस्मरणीय पल देने के लिए हार्दिक बधाई.'

Champions once again! 🇮🇳



A magnificent victory for our Men in Blue with a special mention to Sanju Samson and Jaspreet Bumrah for their remarkable performance throughout the tournament.



Congratulations to Team India on retaining the trophy at home and giving the nation yet… pic.twitter.com/ZfcJsvqPvP — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 8, 2026

भारत ने कीवी टीम को 96 रन से हराया

बता दें कि भारत ने तीसरी बार टी20 का वर्ल्ड कप जीत लिया है. टीम इंडिया ने फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर इतिहास रच दिया. भारत ऐसा पहला देश बन गया है, जिसने टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को डिफेंड किया है. अहमदाबाद में हुए इस फाइनल मैच में भारत टॉस हार गया था और उसे पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला था. पहली बारी खेलते हुए भारतीय टीम ने 255 रन बनाए थे, जिसको चेज करते हुए न्यूजीलैंड की टीम महज 159 रनों पर ही ऑलआउट हो गई.

तीसरी बार T-20 वर्ल्डकप जीती इंडिया

भारतीय टीम ने इस T-20 वर्ल्डकप को जीतकर इतिहास रच दिया है. अब तक वेस्टइंडीज और इंग्लैंड 2-2 बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को 3 बार जीतने वाला भारत पहला देश बन गया है. टीम इंडिया ने 2007, 2024 और अब 2026 का खिताब जीता है.

भारतीय टीम ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर

टीम इंडिया ने टी-20 वर्ल्डकप फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था. संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक बनाया. सैमसन ने 89 रन बनाए थे. वहीं अभिषेक शर्मा ने 21 गैंदों पर 52 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने महज 18 गेंदों पर 50 बनाई. इसके अलावा ईशान किशान ने भी 25 गंदों में 54 रनाकर धुआंधार पारी खेली.