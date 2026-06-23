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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR से हटाए गए लोगों के नाम राशन लिस्ट से भी काटे जाने पर याचिका दाखिल, SC ने क्यों किया सुनवाई से इकार

SIR से हटाए गए लोगों के नाम राशन लिस्ट से भी काटे जाने पर याचिका दाखिल, SC ने क्यों किया सुनवाई से इकार

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया है. बेंच ने कहा कि राशन कार्ड से जुड़े मामले में कार्रवाई का एक अलग आधार है.

Written By : नीलम |  Updated at : 23 Jun 2026 02:24 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 जून, 2026) को एक याचिकाकर्ता से कहा कि वह पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनके नाम राशन सूची से भी हटाए जाने के आरोप से जुड़े अपने मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करे.

यह मामला जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष पेश किया गया और इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा, 'एसआईआर के दौरान जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें राशन सूची से भी हटाया जा रहा है, जिससे बड़ी समस्या पैदा हो रही है. बड़ी संख्या में लाभार्थियों के बाहर होने का खतरा है.'

इस पर जस्टिस नागरत्ना ने सवाल किया कि याचिकाकर्ता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया. बेंच ने कहा, 'कलकत्ता हाईकोर्ट काम कर रहा है, वहां जाइए.' वकील ने तर्क दिया कि एसआईआर प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. इस पर पीठ ने टिप्पणी की कि राशन कार्ड से जुड़े मामले में कार्रवाई का एक अलग आधार है.

यह भी पढ़ें:- बंगाल के 1993 ब्लास्ट के दोषी राशिद खान की रिहाई पर लगी रोक, SC ने कहा- वो मास्टरमाइंड था...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'कृपया इसे हाईकोर्ट में ले जाइए.' चार जून को पश्चिम बंगाल के खाद्य और आपूर्ति विभाग ने राज्यव्यापी सत्यापन अभियान का आदेश दिया था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अयोग्य लाभार्थियों की पहचान कर उनके नाम हटाना था. यह प्रक्रिया मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के परिणामों से जुड़ी हुई थी.

आधिकारिक आदेश के अनुसार, इस अभियान के दायरे में वे राशन कार्ड धारक आएंगे जिनके नाम एसआईआर के दौरान हटाए गए या जिन्हें अयोग्य पाया गया था और इस अभियान को 15 जून तक पूरा किया जाना था.

यह भी पढ़ें:- India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक

Input By : PTI

About the author नीलम

नीलम पिछले आठ सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं. वह मुख्य रूप से पॉलिटिकल, वर्ल्ड और नेशनल मुद्दों पर खबरें लिखती हैं. साथ ही एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं. उनके पास विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव है. नीलम ने पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से की है और बायोलॉजी में बीएससी किया है.
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Published at : 23 Jun 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant Bengal SIR
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