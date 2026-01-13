सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट केस में जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट केस में जमानत दे दी है. कोर्ट ने पिछले साल दी अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान अब्बास का आचरण सही रहा, जिसके आधार पर जमानत को नियमित किया जा रहा है.