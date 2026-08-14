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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अभद्र और अकल्पनीय', राहुल के विदेश नीति वाले बयान पर भड़के रक्षामंत्री

'अभद्र और अकल्पनीय', राहुल के विदेश नीति वाले बयान पर भड़के रक्षामंत्री

भारत सरकार की विदेश नीति को लेकर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के तौर-तरीके पर देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मुखालफत करते हुए, 'इसे ओछा और निंदनीय करार दिया है.' 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 14 Aug 2026 07:00 PM (IST)
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लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार की विदेश नीति को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए हैं, उसपर राजनीतिक विवाद को हवा मिल गई है. राहुल गांधी के तौर-तरीके पर देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मुखालफत करते हुए, 'इसे ओछा और निंदनीय करार दिया है.' 

उन्होंने इस पूरे मामले पर शुक्रवार को बयान देते हुए कहा, 'कल (गुरुवार) को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी और भारत की विदेश नीति पर जो बातें कहीं है, वे ओछी और निंदनीय है. यह मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से दुखद है. अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने किसी भी विपक्ष के नेता का ऐसा अभद्र और अकल्पनीय व्यवहार कभी नहीं देखा.'

दरअसल, राहुल गांधी ने नई दिल्ली में हुए रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन (12-13 अगस्त) में सरकार की विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए थे. इसमें उन्होंने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगाकर बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाने को ही विदेश नीति समझ लिया है. 

ऐसा व्यवहार एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा: रक्षामंत्री

रक्षामंत्री ने राहुल गांधी की निंदा करते हुए कहा, 'ऐसा व्यवहार एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है. राहुल गांधी के मन में पीएम के लिए निराशा हो सकती है, लेकिन ऐसी अभद्र बातें स्वीकार्य नहीं है. खासकर तब, जब पीएम मोदी ने देश और विदेश में भारत का मान बढ़ाया हो और विकसित भारत का रास्ता तैयार किया हो.'

उन्होंने कहा, '12 सालों तक पूरी लगन से काम करते हुए, उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली. पीएम के खिलाफ ऐसी अभद्र बातें हर भारतीय को दुख पहुंचाती है. मैं कांग्रेस पार्टी से विनम्रतापूर्वक यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसी भाषा और व्यवहार के बाद क्या वे लाल-बाल-पाल और गांधी-पटेल और नेहरू, सुभाष बाबू से लेकर राजेंद्र बाबू और शास्त्रीजी और नरसिम्हा राव जी से लेकर प्रणव मुखर्जी तक की विरासत का कोई दावा कर सकते हैं?'

उन्होंने कहा, 'इस व्यवहार से राहुल गांधी ने न केवल पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान किया है, बल्कि भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाई है. उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को तार-तार कर दिया है. मैं सोच भी नहीं सकता कि गांधी उपनाम वाला कोई व्यक्ति इतनी शर्मनाक बात कह सकता है.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 14 Aug 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Rajnath Singh NARENDRA MODI
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