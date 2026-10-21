तिहाड़ जेल में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका की लगातार हिरासत ने देश में शांति-बंध, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों (SEM) की शक्तियों और प्रिवेंटिव डिटेंशन (निवारक हिरासत) की संवैधानिक सीमाओं पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है.

इस पूरे विवाद को समझने के लिए दो अलग-अलग प्रक्रियाओं के अंतर को समझना बेहद ज़रूरी है, पहला पुलिस की आपराधिक जांच (FIR) और दूसरा कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) की प्रशासनिक कार्यवाही

मामला क्या है?

CJP के एक प्रदर्शन से ठीक पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एहतियातन हिरासत में लिए जाने के बाद, सौरव दास और आशुतोष रंका ने एक साल तक "शांति बनाए रखने" की शर्त पर ₹50,000-₹50,000 का 'पीस बॉन्ड' (शांति का मुचलका) भरा था और रिहा हुए थे.

लेकिन इसके तीन दिन बाद 13 अक्टूबर को, जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया. पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल होकर उन्होंने अपने शांति बॉन्ड के वचन का उल्लंघन किया है.

SEM और आपराधिक मामलों में अंतर

इस मामले में सबसे बड़ा कानूनी पेंच यह है कि पुलिस FIR और SEM की कार्यवाही दोनों अलग-अलग पटरियों पर चल रही हैं. 13 अक्टूबर की घटना को लेकर कनॉट प्लेस थाने में दर्ज FIR में आरोप है कि ये नेता जंतर-मंतर के पास एक "निजी संपत्ति से होकर" दाखिल हुए और पुलिसकर्मियों के काम में बाधा पहुंचाई. इसकी सुनवाई और जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने होगी.

स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोई अदालत नहीं है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रशासनिक अधिकारी होता है. SEM का काम केवल यह देखना है कि क्या आरोपियों ने 10 अक्टूबर को भरे गए 'पीस बॉन्ड' की शर्तों को तोड़ा है या नहीं. केवल किसी मामले में FIR दर्ज हो जाने से यह साबित नहीं होता कि व्यक्ति ने शांति बॉन्ड तोड़ा है. जब तक आरोप साबित न हों, तब तक FIR दर्ज होने को बॉन्ड का उल्लंघन नहीं माना जा सकता.

दर्ज धाराओं में सजा और जमानत के नियम

प्रदर्शन और घुसपैठ से जुड़े मामलों में भारतीय न्याय संहिता के तहत अलग-अलग प्रावधान हैं.

धारा 332 (जबरन संपत्ति में प्रवेश/House-breaking): सामान्य मामलों में 3 साल तक की सजा और जमानत मिल सकती है. लेकिन अगर यह किसी बड़े अपराध या चोरी के इरादे से किया गया हो, तो यह गैर-जमानती हो जाता है और 7 साल या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.

धारा 61(2) (अपराधिक साजिश): इसमें सजा इस बात पर निर्भर करती है कि किस अपराध की साजिश रची गई थी (6 महीने से लेकर उम्रकैद तक).

धारा 223 (सरकारी आदेश की अवहेलना): यह पूरी तरह जमानती अपराध है, जिसमें अधिकतम 6 महीने से 1 साल की सजा हो सकती है.

'पीस बॉन्ड' और BNSS की धाराएं

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत प्रशासन को अशांति रोकने के लिए निवारक शक्तियां दी गई हैं. आइए उसे भी समझ लेते हैं.

धारा 126: यदि मजिस्ट्रेट को अंदेशा हो कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, तो वह उससे 1 साल तक की अवधि के लिए शांति बॉन्ड भरवा सकता है. यह सजा देने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के अपराध को रोकने के लिए होता है.

धारा 141(1)(b): यदि कोई व्यक्ति शांति बॉन्ड का उल्लंघन करता है, तो मजिस्ट्रेट कारण दर्ज करके उसे बॉन्ड की अवधि खत्म होने तक हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है.

धारा 170: पुलिस को बिना वारंट किसी को रोकने के लिए 24 घंटे तक हिरासत में रखने की शक्ति देती है, लेकिन इसके आधार पर किसी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता.

जमानतदारों पर सवाल और सुप्रीम कोर्ट का रुख

SEM ने सौरव और आशुतोष की हिरासत बढ़ाते हुए उनके 'जमानतदारों' के दस्तावेजों पर सवाल उठाए और कड़ाई से पूछताछ की. जमानत देने वाला व्यक्ति अदालत के सामने आरोपी के सही आचरण और पेशी की ज़िम्मेदारी लेता है. कानूनन, कोर्ट को जमानतदार की आर्थिक क्षमता और पहचान की जांच करने का पूरा हक है.

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम चिडीबेरे किंग्सले नौचारा (2026) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फर्जी जमानतदारों से बचना और सही सत्यापन करना ज़रूरी है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि कागजातों या पहचान में छोटी-मोटी मानवीय गलतियों को सीधे 'धोखाधड़ी' या 'अपराध' नहीं मान लेना चाहिए.

क्या जमानतदार से पैसे वसूले जा सकते हैं?

धारा 484: बॉन्ड की राशि जायज़ होनी चाहिए, न कि अत्यधिक या दंडात्मक.

धारा 491: यदि आरोपी बॉन्ड तोड़ता है, तो जमानतदार खुद-ब-खुद अपराधी नहीं बन जाता. कोर्ट पहले कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और स्पष्टीकरण मांगेगी. यदि जवाब संतोषजनक न हो, तभी जमानतदार की संपत्ति कुर्क करके या भू-राजस्व की तरह पैसे वसूले जा सकते हैं.

कब मिलेगी रिहाई?

आशुतोष रंका और सौरव दास की रिहाई इस बात पर निर्भर करती है कि SEM के समक्ष यह साबित हो पाता है या नहीं कि उन्होंने प्रक्रियात्मक रूप से पीस बॉन्ड का उल्लंघन किया है. इसके अलावा, यदि पुलिस आपराधिक मामलों में औपचारिक रूप से उन्हें आरोपी बनाती है, तो उन्हें न्यायिक अदालत से जमानत (Bail) लेनी होगी.