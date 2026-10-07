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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासौरव दास ने PM मोदी पर थरूर के सहारे कसा तंज, कांग्रेस नेता बोले- 'नहीं पता...'

सौरव दास ने PM मोदी पर थरूर के सहारे कसा तंज, कांग्रेस नेता बोले- 'नहीं पता...'

सौरव दास ने पीएम मोदी के पूजा करते हुए एक वीडियो पर कमेंट करते हुए, शशि थरूर को उनकी पुराने कमेंट की ओर ध्यान दिलाया. इस पर थरूर ने उस कमेंट को लेकर किसी भी तरह की स्मृति न होने की बात कही है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 07 Oct 2026 11:45 PM (IST)
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सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए 25 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने दिल्ली के सरोजिनी में श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की. इससे जुड़े एक वीडियो में कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने रिएक्शन दिया, जिसमें उन्होंने शशि थरूर के एक कमेंट का जिक्र किया.

जिस वीडियो पर सौरव ने कमेंट किया है, उसमें पीएम मोदी के द्वारा की जा रही पूजा अर्चना, अनुष्ठान के अलावा शिवलिंग पर जल भी चढ़ाना शामिल है. 

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सौरव ने किया थरूर से अनुरोध? 

एक्स पर पीएम मोदी के मंदिर के दौरे की एक क्लिप शेयर करते हुए दास ने कहा कि इन फुटेज ने उन्हें थरूर के एक जबरदस्त कमेंट को याद दिलाया है. इस पोस्ट में सौरव ने थरूर को टैग भी किया. थरूर की मशहूर और शानदार शब्दावली की ओर इशारा करते हुए सौरव ने अपने पोस्ट में लिखा, डॉ. थरूर, क्या आपकी उस बेहतरीन टिप्पणी को दोहराने का अनुरोध करना अनुचित होगा सर? 

थरूर बोले- नहीं पता दास किस चीज का जिक्र कर रहे

इस पर थरूर ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि दास किस बात का जिक्र कर रहे हैं. थरूर ने कहा, कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता. अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं. कृपया मुझे बताएं. वह कमेंट क्या था? हालांकि, सौरव ने उस टिप्पणी को लेकर अपनी बात साफ नहीं की. वह जिसका जिक्र कर रहे थे.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 07 Oct 2026 11:45 PM (IST)
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