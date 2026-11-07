ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'नुकसान का एहसास हो रहा', सोनिया गांधी का सरकार पर तंज, गठबंधन के लिए क्या कहा

'नुकसान का एहसास हो रहा', सोनिया गांधी का सरकार पर तंज, गठबंधन के लिए क्या कहा

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश के लोकतंत्र, सामाजिक ताने-बाने और संवैधानिक संस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचा है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 09:52 AM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश के लोकतांत्रिक ढांचे, संस्थाओं और सामाजिक ताने-बाने को भारी नुकसान पहुंचा है. हालांकि, अब लोगों को इस नुकसान का एहसास होने लगा है और वे मौजूदा हालात को लेकर बेचैन हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार बदलने के बाद देश में सुशासन की वापसी होगी, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को फिर से मजबूत करने में समय और राजनीतिक दलों के सामूहिक प्रयास की जरूरत पड़ेगी. विपक्षी एकजुटता को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर काम कर रही है और उसकी संभावनाएं दिन-ब-दिन बेहतर हो रही हैं.

सोनिया गांधी ने यह बातें अंग्रेजी अखबार द हिंदू को दिए इंटरव्यू में कहीं. उनका यह इंटरव्यू उनकी आने वाली पुस्तक Belonging: A Journey of Love के प्रकाशन से पहले सामने आया है. पुस्तक 10 नवंबर को हार्परकॉलिन्स इंडिया से प्रकाशित होगी. इसमें उन्होंने अपने निजी जीवन, भारत से जुड़ाव, राजनीतिक सफर, कांग्रेस और देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर विचार रखे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
इंडिया
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
इंडिया
'UGC गाइडलाइंस की होगी समीक्षा', JP नड्डा से मिलने के बाद करणी सेना के राज शेखावत का दावा
'UGC गाइडलाइंस की होगी समीक्षा', JP नड्डा से मिलने के बाद करणी सेना के राज शेखावत का दावा
इंडिया
बिना परमिशन पटाखे जलाए तो 6 महीने की जेल! इस राज्य में जारी हुई सख्त चेतावनी
बिना परमिशन पटाखे जलाए तो 6 महीने की जेल! इस राज्य में जारी हुई सख्त चेतावनी

 

यह भी पढ़िएः चुनावी हार के बाद ट्रंप का बड़ा फेरबदल, सुसी वाइल्स की विदाई, स्टीफन मिलर को कमान

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

Mail Id- ashutoshsingh0218@gmail.com
X- https://x.com/ashupratap18 
Facebook- https://www.facebook.com/share/1FBaHxEvc6/
Read More
Published at : 07 Nov 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
BJP Sonia Gandhi Sonia Gandhi Interview
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
इंडिया
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
इंडिया
'UGC गाइडलाइंस की होगी समीक्षा', JP नड्डा से मिलने के बाद करणी सेना के राज शेखावत का दावा
'UGC गाइडलाइंस की होगी समीक्षा', JP नड्डा से मिलने के बाद करणी सेना के राज शेखावत का दावा
इंडिया
बिना परमिशन पटाखे जलाए तो 6 महीने की जेल! इस राज्य में जारी हुई सख्त चेतावनी
बिना परमिशन पटाखे जलाए तो 6 महीने की जेल! इस राज्य में जारी हुई सख्त चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव बाप के नाम पर बने थे मुख्यमंत्री', BJP नेता के बयान से खलबली
'अखिलेश यादव बाप के नाम पर बने थे मुख्यमंत्री', BJP नेता के बयान से खलबली
इंडिया
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
इंडिया
'मोदी जी को कन्फ्यूज मत कीजिए, बहस के लिए मनाइए', अमित शाह का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी का तंज
'मोदी जी को कन्फ्यूज मत कीजिए, बहस के लिए मनाइए', अमित शाह का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी का तंज
क्रिकेट
दूसरे ODI में बारिश का दखल, जानें वेलिंगटन में हर घंटे का मौसम अपडेट
दूसरे ODI में बारिश का दखल, जानें वेलिंगटन में हर घंटे का मौसम अपडेट
साउथ सिनेमा
'रामायण' ने रजनीकांत की 'जेलर 2' का राज किया खत्म, 23वें दिन लाखों में सिमटा कलेक्शन
'रामायण' ने 'जेलर 2' का राज किया खत्म, 23वें दिन लाखों में सिमटा कलेक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
ट्रेंडिंग
Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला
रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला
जनरल नॉलेज
Town Hall Chandni Chowk: इस बाजार से चलती थी दिल्ली की सरकार, जानें नाम
इस बाजार से चलती थी दिल्ली की सरकार, जानें नाम
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget