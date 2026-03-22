शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से संघ को लेकर लगाए गए आरोपों पर अब आरएसएस की तरफ प्रतिक्रिया दी है. संगठन के प्रचारक ने इसे असंवैधानिक बताया है. इंद्रेश कुमार ने राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ का बचाव करते हुए इसे धर्म और साधु-संतों के प्रति समर्पित संगठन करार दिया है. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार से एयरपोर्ट पर हुई एक मुलाकात का जिक्र करते हुए, आरएसएस को आड़े हाथों लिया था. इसको लेकर अब संघ के प्रचार इंद्रेश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए, इसे पूरी तरह से असत्य करार दिया है.

क्या बोले आरएसएस के नेता और संघ प्रचार इंद्रेश कुमार?

आरएसएस के नेता और संघ प्रचारक ने कहा है कि हमारे देश भारत में संत संन्यासी के प्रति श्रद्धा रही है. यह सालों से चली आ रही परंपरा है. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ संन्यासी का सम्मान करने वाला संगठन रहा है. ऐसे में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का दिया बयान पूरी तरह से असत्य है. असंवैधानिक और अमानवीय है.

शंकराचार्य ने इंद्रेश कुमार का जिक्र कर क्या कहा था?

इससे एक दिन पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आरएसएस को लेकर एक बयान दिया था. इस बयान में उन्होंने कहा था कि अभी संघ के एक प्रचारक हैं, इंद्रेश कुमार. वह मुस्लिम मंच चलाते हैं. एक एयरपोर्ट पर मिल गए थे. लाउंज में बैठे-बैठे उन्होंने बताया कि अभी मैंने मुस्लिम मंच के माध्यम से 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह मुस्लिम लोगों से कराया. इसपर हमने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो कहते हैं, कि हमारी लड़कियां जाकर उनके घरों में उनको बदल देंगी.

बाहर नाटक लव जिहाद का और खुद शादी करवा रहे: शंकराचार्य

शंकराचार्य ने कहा है कि आजतक कोई इतिहास नहीं रहा, जिसमें किसी लड़की ने ससुराल जाकर ससुराल को बदल दिया है. उसको ससुराल के हिसाब से ढलना पड़ता है. बाहर नाटक करते हैं लव जिहाद का, पार्क में लड़का लड़की बैठे होंगे, तो डंडा फटकार करेंगे. यहां खुद ही 10 लाख लड़कियों का विवाह मुस्लिम मंच से करवा चुके.

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