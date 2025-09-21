हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘भारत को भविष्य में आने वाली मुश्किलों से बचने के लिए खुद बनाना होगा अपना रास्ता’, बोले RSS चीफ मोहन भागवत

‘भारत को भविष्य में आने वाली मुश्किलों से बचने के लिए खुद बनाना होगा अपना रास्ता’, बोले RSS चीफ मोहन भागवत

Mohan Bhagwat: संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर भारत विश्वगुरु और विश्वमित्र बनना चाहता है तो उसे अपने दृष्टिकोण के आधार पर भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 21 Sep 2025 11:20 PM (IST)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने शुल्क और आव्रजन संबंधी अमेरिकी फैसलों की पृष्ठभूमि में रविवार (21 सितंबर, 2025) को कहा कि भारत को उभरी स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो भी आवश्यक हो वह करना चाहिए, लेकिन उसे भविष्य में ऐसी समस्याओं से खुद को बचाने के लिए विकास और प्रगति के सनातन दृष्टिकोण का पालन करते हुए अपना रास्ता खुद बनाना शुरू करना चाहिए.

देश की राजधानी नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत सहित विश्व के सामने आज जो समस्याएं हैं, वे पिछले 2000 वर्षों से अपनाई जा रही उस व्यवस्था का परिणाम हैं, जो विकास और सुख की खंडित दृष्टि पर आधारित रही हैं.

उन्होंने कहा, ‘हम इस स्थिति से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं. हमें इससे बाहर निकलने के लिए जो भी जरूरी हो, वह करना होगा. लेकिन हम आंख मूंदकर आगे नहीं बढ़ सकते. इसलिए हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा. हम कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे. लेकिन अनिवार्य रूप से, भविष्य में किसी न किसी मोड़ पर हमें इन सब चीजों का फिर से सामना करना पड़ेगा. क्योंकि इस खंडित दृष्टिकोण में एक ओर ‘मैं’ होता है और दूसरी ओर बाकी दुनिया या हम और वे.’

भारत को जीवन को चार लक्ष्यों का करना चाहिए पालन- भागवत

उन्होंने कहा, ‘भारत को जीवन के चार लक्ष्यों- धर्म, अर्थ (धन), काम (इच्छा और आनंद) और मोक्ष (मुक्ति) के अपने सदियों पुराने दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए, जो धर्म से बंधा हो और यह सुनिश्चित करता हो कि कोई भी पीछे न छूटे.’

एक अमेरिकी से मुलाकात का भागवत ने किया जिक्र

तीन साल पहले अमेरिका के एक सज्जन के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए भागवत ने उस व्यक्ति का नाम लिए बिना कहा कि उस बातचीत में भारत-अमेरिका साझेदारी और सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई थी, लेकिन हर बार वह यही दोहराते रहे बशर्ते अमेरिकी हित सुरक्षित रहें.

भागवत ने किसी का नाम लिए बिना कहा, ‘हर किसी के अलग-अलग हित हैं. इसलिए संघर्ष जारी रहेगा. लेकिन फिर सिर्फ राष्ट्र हित ही मायने नहीं रखता है. मेरा भी हित है. मैं सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता हूं.’

खाद्य श्रृंखला में नीचे रहना है अपराध- भागवत

उन्होंने कहा, ‘खाद्य श्रृंखला में जो सबसे ऊपर है, वह सबको खा जाएगा और खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे रहना अपराध है. सिर्फ भारत ही है, जिसने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर अपनी सभी प्रतिबद्धताएं पूरी की है. और किसने की? क्योंकि इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है.’

उन्होंने कहा, ‘अगर हमें हर टकराव में लड़ना होता, तो हम 1947 से लेकर आज तक लगातार लड़ते रहते. लेकिन हमने यह सब सहन किया. हमने युद्ध नहीं होने दिया. हमने कई बार उन लोगों की भी मदद की, जिन्होंने हमारी नीतियों का विरोध किया.’

हमारा दृष्टिकोण पूर्वजों के हजारों सालों के अनुभव से लेता है आकार- भागवत

भागवत ने कहा कि यदि भारत विश्वगुरु और विश्वमित्र बनना चाहता है तो उसे अपने दृष्टिकोण के आधार पर अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा. उन्होंने कहा, ‘अगर हम इसे प्रबंधित करना चाहते हैं, तो हमें अपने दृष्टिकोण से सोचना होगा. सौभाग्य से, हमारे देश का दृष्टिकोण पारंपरिक है. जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण पुराना नहीं है; यह सनातन है. यह हमारे पूर्वजों के हजारों वर्षों के अनुभवों से आकार लेता है.’

उन्होंने कहा, ‘हमारे दृष्टिकोण ने अर्थ और काम को रद्द नहीं किया है. इसके विपरीत, यह जीवन में अनिवार्य है. जीवन के चार लक्ष्यों में धन और काम शामिल हैं. लेकिन यह धर्म से बंधा है. धर्म का अर्थ पूजा पद्धति नहीं है और जो नियम इन सब पर नजर रखता है, वह प्राकृतिक नियम है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पीछे न छूटे. इसका पालन करें. इसके अनुशासन का पालन करें.’

यह भी पढ़ेंः ‘पिछले 20 महीनों से फिलिस्तीन को लेकर भारत की नीति...’, जयराम रमेश ने साधा मोदी सरकार पर निशाना

Published at : 21 Sep 2025 11:19 PM (IST)
Tags :
America RSS INDIA MOHAN BHAGWAT NEW DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
IND vs PAK: पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
टेलीविजन
BB 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
IND vs PAK: पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
टेलीविजन
BB 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट
राजस्थान
जयपुर में नवरात्रि पर मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, नहीं माना आदेश तो होगा ये एक्शन
जयपुर में नवरात्रि पर मांस-मछली की दुकानें रहेंगी बंद, नहीं माना आदेश तो होगा ये एक्शन
ट्रेंडिंग
ये है जापानी खाखरा! मशीन में रख दिया पूरा का पूरा केकड़ा फिर यूं बनाया केकड़ा पापड़- वीडियो वायरल
ये है जापानी खाखरा! मशीन में रख दिया पूरा का पूरा केकड़ा फिर यूं बनाया केकड़ा पापड़- वीडियो वायरल
हेल्थ
Prostate Cancer Early Signs: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं होने वाला है प्रोस्टेट कैंसर, मर्द तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं होने वाला है प्रोस्टेट कैंसर, मर्द तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget