बंगाल चुनाव में हार के बाद से ममता बनर्जी की टीएमसी में भगदड़ मची हुई है. रोजाना कोई ना कोई नेता या तो पार्टी छोड़ रहा है या फिर किसी के बागी नेताओं के साथ जाने की खबरें आ रही हैं. गुरुवार को टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद ने प्रकाश चिक बरेक ने इस्तीफा दिया है. इसके पीछे के कारणों को लेकर कभी टीएमसी के प्रवक्ता रहे रिजू दत्ता ने अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

टीएमसी के पूर्व नेता रिजू दत्ता ने गुरुवार को ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिन चार्टेड प्लेन में अभिषेक बनर्जी घूमते हैं और जो इलेक्शन में वो 2-3 हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, ये सब कहां से आया इसकी जांच होनी चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि कल्याण बनर्जी जो बोल रहे हैं वहीं बात कई लोग बोल रहे है. पार्टी के हर तरह के नेता को अभिषेक बनर्जी बदनाम करते हैं. दत्ता ने आगे कहा कि दीदी (ममता बनर्जी) के चलते हम लोग टीएमसी को मानते थे और उनसे जुड़े थे लेकिन अभिषेक बनर्जी के चलते कई लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं और ये सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा. अभी कोई और नेता पार्टी छोड़ेंगे, हालांकि उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले अन्य नेताओं के नामों का जिक्र नहीं किया है.

अभिषेक बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप

रिजू दत्ता ने ममता के भतीजे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी का सिर्फ एक काम है और वो है सिर्फ पैसा बनाना. उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है. उन्होंने आगे कहा कि अभी और 4 राज्यसभा सांसद इस्तीफा देंगे.

टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता ने कहा कि अभिषेक बनर्जी के कारण टीएमसी खत्म हो रही है. इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय को लेकर उन्होंने कहा कि टीएमसी पार्टी कांग्रेस के साथ मर्ज नहीं कर सकती है लेकिन कांग्रेस और टीएमसी का बंगाल में गठबंधन हो सकता है.

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