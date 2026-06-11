हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अभी और 4 राज्यसभा सांसद इस्तीफा देंगे...', अभिषेक बनर्जी पर जमकर बरसे रिजू दत्ता, लगाए गंभीर आरोप

'अभी और 4 राज्यसभा सांसद इस्तीफा देंगे...', अभिषेक बनर्जी पर जमकर बरसे रिजू दत्ता, लगाए गंभीर आरोप

बंगाल चुनाव में हार के बाद से ममता बनर्जी की टीएमसी में भगदड़ मची हुई है. इस बीच पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 11 Jun 2026 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

बंगाल चुनाव में हार के बाद से ममता बनर्जी की टीएमसी में भगदड़ मची हुई है. रोजाना कोई ना कोई नेता या तो पार्टी छोड़ रहा है या फिर किसी के बागी नेताओं के साथ जाने की खबरें आ रही हैं. गुरुवार को टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद ने प्रकाश चिक बरेक ने इस्तीफा दिया है. इसके पीछे के कारणों को लेकर कभी टीएमसी के प्रवक्ता रहे रिजू दत्ता ने अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

टीएमसी के पूर्व नेता रिजू दत्ता ने गुरुवार को ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिन चार्टेड प्लेन में अभिषेक बनर्जी घूमते हैं और जो इलेक्शन में वो 2-3 हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, ये सब कहां से आया इसकी जांच होनी चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि कल्याण बनर्जी जो बोल रहे हैं वहीं बात कई लोग बोल रहे है. पार्टी के हर तरह के नेता को अभिषेक बनर्जी बदनाम करते हैं. दत्ता ने आगे कहा कि दीदी (ममता बनर्जी) के चलते हम लोग टीएमसी को मानते थे और उनसे जुड़े थे लेकिन अभिषेक बनर्जी के चलते कई लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं और ये सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा. अभी कोई और नेता पार्टी छोड़ेंगे, हालांकि उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले अन्य नेताओं के नामों का जिक्र नहीं किया है.

अभिषेक बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप
रिजू दत्ता ने ममता के भतीजे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी का सिर्फ एक काम है और वो है सिर्फ पैसा बनाना. उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है. उन्होंने आगे कहा कि अभी और 4 राज्यसभा सांसद इस्तीफा देंगे. 

टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता ने कहा कि अभिषेक बनर्जी के कारण टीएमसी खत्म हो रही है. इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय को लेकर उन्होंने कहा कि टीएमसी पार्टी कांग्रेस के साथ मर्ज नहीं कर सकती है लेकिन कांग्रेस और टीएमसी का बंगाल में गठबंधन हो सकता है.

ये भी पढ़ें 

'ममता बनर्जी अगर अभिषेक के साथ तो मैं...', कल्याण बनर्जी ने TMC प्रमुख को दे दिया अल्टीमेटम

Published at : 11 Jun 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee TMC WEST BENGAL Riju Dutta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अभी और 4 राज्यसभा सांसद इस्तीफा देंगे...', अभिषेक बनर्जी पर जमकर बरसे रिजू दत्ता, लगाए गंभीर आरोप
'अभी और 4 राज्यसभा सांसद इस्तीफा देंगे...', अभिषेक बनर्जी पर जमकर बरसे रिजू दत्ता, लगाए गंभीर आरोप
इंडिया
तेजस प्रोजेक्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा, HAL ने हैदराबाद की कंपनी के खिलाफ दर्ज कराई FIR, देश की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़
तेजस प्रोजेक्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा, HAL ने हैदराबाद की कंपनी के खिलाफ दर्ज कराई FIR, देश की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़
इंडिया
'हमले से बिगड़ रहे हालात, फौरन बंद हो अटैक', जहाज पर अमेरिकी हमले से गुस्साए भारत की दो टूक
3 दिन में तीन हमले, समंदर में US के दुस्साहस से भड़का भारत, ट्रंप से बोला- फौरन बंद हो अटैक
इंडिया
क्या टीएमसी का कांग्रेस में होने जा रहा विलय? घंटों की बैठक के बाद हुआ ये बड़ा फैसला
क्या टीएमसी का कांग्रेस में होने जा रहा विलय? घंटों की बैठक के बाद हुआ ये बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या टीएमसी का कांग्रेस में होने जा रहा विलय? घंटों की बैठक के बाद हुआ ये बड़ा फैसला
क्या टीएमसी का कांग्रेस में होने जा रहा विलय? घंटों की बैठक के बाद हुआ ये बड़ा फैसला
बिहार
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
बॉलीवुड
शादी के 9 साल बाद भी बच्चे को तरस रहीं ये एक्ट्रेस, TVF हुआ फेल, पति बोले- बहाने कब तक बनाएंगे
मोनालिसा का आईवीएफ हुआ फेल, बच्चे के लिए दर्द में एक्ट्रेस, पति बोले- बहाने कब तक बनाएंगे
क्रिकेट
W, W, W... 'जीरो' रन पर 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया से टूटा 23 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड; बांग्लादेश ने रचा इतिहास
W, W, W... 'जीरो' रन पर 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया से टूटा 23 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
इंडिया
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर अंधाधुंध फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
विश्व
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका, भारत के लिए मुश्किल कैसे?
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका?
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget