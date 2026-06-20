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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या चरवाहे ने 10 गायों को मौत के घाट उतारा ? तेलंगाना के इस गांव में चौंकाने वाला मामला

क्या चरवाहे ने 10 गायों को मौत के घाट उतारा ? तेलंगाना के इस गांव में चौंकाने वाला मामला

यह दुखद घटना 19 जून सुबह तब सामने आई जब पशु मालिक ने अपने दस कीमती दुधारू पशुओं के शवों को बाड़े में बुरी हालत में बिखरा हुआ पाया. मरने वाले पशुओं में लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और सात अन्य स्वस्थ गायें शामिल थीं.

Written By : मोहसिन अली |  Edited By: कार्तिक सागर |  Updated at : 20 Jun 2026 12:45 AM (IST)
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रंगा रेड्डी जिले के कोथुर मंडल के कुम्मरीगुडा गांव में एक पशु बाड़े में यूरिया मिला पानी पीने से आज सुबह दस गायों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने फरार चरवाहे की तलाश शुरू कर दी है. यह दुखद घटना 19 जून सुबह तब सामने आई जब पशु मालिक ने अपने दस कीमती दुधारू पशुओं के शवों को बाड़े में बुरी हालत में बिखरा हुआ पाया.

मरने वाले पशुओं में लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और सात अन्य स्वस्थ गायें शामिल थीं. उनमें जहर के गंभीर असर और पेट की तकलीफ के लक्षण दिखे. पशु चिकित्सकों की शुरुआती जांच से पता चलता है कि पशुओं ने अपने रोजाना के पीने के पानी में घुली हुई जानलेवा मात्रा में यूरिया खाद पी ली थी. पशुओं को चारा-पानी देने वाला मुख्य देखभाल करने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों के तुरंत बाद रहस्यमय तरीके से वहाँ से गायब हो गया. परेशान मालिक को मरे हुए पशुओं के पास बेबस होकर रोते हुए पाया गया. यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस दुखद घटना में किसी भी इंसान को चाहे वह स्थानीय निवासी श्रीनिवास रेड्डी हों या खेत के मजदूर - कोई जानलेवा चोट या शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा.

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हालात का जायजा लेने और पानी के कुंडों और पशुओं के अवशेषों से जरूरी फोरेंसिक नमूने इकट्ठा करने के लिए वरिष्ठ स्थानीय अधिकारी और अनुभवी पशु चिकित्सक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. चरवाहे के अचानक गायब होने से जान-बूझकर जहर देने या पशुओं के संवेदनशील इलाके के पास केमिकल रखने में भारी लापरवाही बरतने का शक पैदा हुआ. 

कोथुर पुलिस अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर शुरू किया तलाशी अभियान

कोथुर पुलिस अधिकारियों ने गायब देखभाल करने वाले का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है. कोथुर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर एम. रवि कुमार ने चल रही जांच की पुष्टि की और ग्रामीण पुलिस टीम द्वारा की गई तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में जानकारी दी.

इंस्पेक्टर एम. रवि कुमार ने कहा कि घबराए हुए पशु फार्म मालिक का फोन आने के तुरंत बाद हमारी पेट्रोलिंग यूनिट कुम्मरीगुडा गाँव पहुंची. हमने पूरे पशु बाड़े के इलाके को सुरक्षित कर लिया है और यूरिया की मौजूदगी की पुष्टि के लिए एडवांस्ड फोरेंसिक लैब टेस्टिंग के लिए पानी के जरूरी नमूने इकट्ठा किए है. एक खास सर्च टीम फरार चरवाहे को तेजी से ढूंढ रही है और हम उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे.

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अच्छी बात यह है कि किसी इंसान को कोई शारीरिक चोट या जान का नुकसान नहीं हुआ. हम पीड़ित को पूरी कानूनी और भावनात्मक मदद दे रहे हैं और साथ ही औपचारिक कानूनी शिकायत पर तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं. स्थानीय पुलिस ने इस जानलेवा घटना के पीछे के असली मकसद का पता लगाने के लिए आधिकारिक तौर पर एक शुरुआती आपराधिक मामला दर्ज किया है.

Published at : 20 Jun 2026 12:45 AM (IST)
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