बॉडी शेमिंग केस: बेंगलुरु में महिला ट्रैफिक SI से बदसलूकी, FIR

“भैंस जैसी दिखती हो, क्या खाती हो?”, बेंगलुरु के केआर पुरम इलाके में ड्यूटी पर तैनात एक महिला ट्रैफिक पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) के साथ कथित तौर पर मारपीट और बॉडी-शेमिंग का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने चार लोगों हर्षित रेड्डी, हेमंत रेड्डी, राहुल और राधाकृष्ण रेड्डी के खिलाफ FIR दर्ज की है.

घटना 12 अगस्त को भट्टरहल्ली जंक्शन के पास हुई. बताया जा रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहीं PSI नयना ने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल मंजूनाथ के साथ बहस कर रहे कुछ लोगों को देखा. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नयना मौके पर पहुंचीं.

शिकायत में क्या जानकारी आई है सामने?

शिकायत के मुताबिक, खुद को वकील बताने वाले हेमंत रेड्डी ने PSI से बहस शुरू कर दी और कथित तौर पर ड्यूटी के दौरान उनका हाथ पकड़कर खींचा. आरोप है कि बाद में राहुल को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने भी महिला पुलिस अधिकारी के साथ कथित तौर पर हाथापाई की.

PSI नयना ने आरोप लगाया कि इस दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक और बॉडी-शेमिंग वाली टिप्पणियां की गईं. शिकायत में कथित तौर पर उनसे कहा गया “तुम भैंस जैसी दिखती हो, क्या खाती हो?” FIR के अनुसार, इसके बाद हेमंत रेड्डी के भाई हर्षित रेड्डी और पिता राधाकृष्ण रेड्डी भी मौके पर पहुंचे. उन पर महिला पुलिस अधिकारी के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप है.

तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी

हेमंत रेड्डी पर PSI की तस्वीरें और वीडियो बनाने तथा उन्हें सोशल मीडिया और मीडिया में प्रसारित करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है.

घटना के बाद PSI नयना ने वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी. इसके बाद उन्होंने कथित मारपीट में लगी चोटों के इलाज के लिए केआर पुरम सरकारी अस्पताल में उपचार कराया.

पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने, पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े वीडियो फुटेज की भी जांच की जा रही है.