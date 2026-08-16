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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकावेरी के बाद कर्नाटक-तमिलनाडु में एक और विवाद, DK पर भड़के विजय

कावेरी के बाद कर्नाटक-तमिलनाडु में एक और विवाद, DK पर भड़के विजय

CM Vijay on DK Shivakumar: सीएम विजय ने इस घटना को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की आलोचना की है और उनसे इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन करने की अपील की है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Aug 2026 11:32 PM (IST)
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तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच सालों पुराना कावेरी जल विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब शिकारियों और वनकर्मियों के बीच हुई मुठभेड़ ने इसमें आग में घी डालने जैसा काम किया है. घटना के बाद से दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है. रविवार (16 अगस्त) को तमिलनाडु सीएम विजय ने इसकी निंदा करते हुए डीके शिवकुमार सरकार पर तीखा हमला बोला और दो टूक कहा कि इस तरह की घटना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उधर, कर्नाटक सीएम ने घटना की न्यायिक जांच कराकर एक्शन लेने की बात कही है.

सीएम जोसेफ विजय ने घटना पर जताया आक्रोश

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने इस घटना को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की आलोचना की है और उनसे इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन करने की अपील की है. उन्होंने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया.

पोस्ट में सीएम विजय ने कहा, ‘यह बहुत ही दुखद और दिल दहलाने वाली घटना है कि कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हनूर तालुक के गांवों में रहने वाले तमिल समुदाय के एंथनी सामी, जॉन रोज पीटर और कुमार की शनिवार (15 अगस्त, 2026) को तड़के कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के इलाके में कर्नाटक वन विभाग के अधिकारियों की ओर से गोली मारकर हत्या कर दी गई.’ उन्होंने कहा, ‘मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं. इस घटना को लेकर कर्नाटक वन विभाग की तरफ से दी गई सफाई बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. इस बर्बरता से भरी घटना की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए.’

उच्चस्तरीय जांच कमेटी का किया जाए गठन- CM विजय

CM विजय ने कहा, ‘इस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया जाना चाहिए और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को उचित सजा दी जानी चाहिए. इसके अलावा, कर्नाटक सरकार को पीड़ितों के परिवारों को हर संभव जरूरी मदद उपलब्ध करानी चाहिए.’

उन्होंने कहा, ‘मैं कर्नाटक सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि भविष्य में कभी भी ऐसी कोई घटना दोबारा घटित न हो, यह सुनिश्चित किए जाने के लिए भी उचित और मजबूत कदम उठाए जाएं.’  

घटना को लेकर सीएम डीके शिवकुमार ने क्या कहा?

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मुझे इस घटना के बारे में सुबह जानकारी मिली. वन विभाग के अधिकारी आए और उन्होंने मुझे घटना की प्रत्यक्ष जानकारी दी. उनकी बंदूकें जब्त कर ली गई हैं और जंगली जानवरों के मांस से भरे दो बैग भी बरामद किए गए हैं. इस घटना में एक व्यक्ति भागने में सफल रहा. अभी कुछ और जानकारियां सामने आएंगी. फिलहाल, अधिकारी अभी सभी तथ्यों को जुटा रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘जंगल में हुई मुठभेड़ में कौन-कौन लोग शामिल थे और उनकी सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों ने जानकारी दी है. उन्होंने वहां मौजूद हमारे वनकर्मियों पर गोली चलाई थी. इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मजिस्ट्रेट स्तर पर न्यायिक जांच भी होनी चाहिए और उचित जवाब और जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए. इसके अलावा, उन्हें कितना और किस तरह का मुआवजा दिया जा सकता है, इस संबंध में रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से मुआवजा दिया जाएगा.’

यह भी पढ़ेंः कर्नाटक के चामराजनगर में शिकारियों और वन विभाग की मुठभेड़, 3 की मौत

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 16 Aug 2026 10:21 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Karnataka DK SHivakumar C Joseph Vijay
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