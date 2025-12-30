कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ सगाई कर ली है. यह समारोह पूरी तरह निजी रखा गया था, जिसमें केवल परिवार के बेहद करीबी लोग ही शामिल हुए. सगाई की पुष्टि परिवार से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों ने की है. अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली हैं और पेशे से फोटोग्राफी से जुड़ी हैं. रेहान वाड्रा की तरह ही उन्हें भी फोटोग्राफी में गहरी रुचि है. दोनों की रुचियां और प्रोफेशन समान होने के कारण उनकी दोस्ती समय के साथ गहरे रिश्ते में बदल गई.

सात साल पुराना रिश्ता, अब सगाई में बदला

सूत्रों के मुताबिक, रेहान वाड्रा और अवीवा बेग पिछले करीब सात सालों से एक-दूसरे को जानते हैं. हाल ही में रेहान ने अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. दोनों परिवारों की सहमति से यह रिश्ता तय हुआ है और दोनों परिवार एक-दूसरे के काफी करीब भी बताए जाते हैं.

राहुल गांधी से शादी से जुड़ा सवाल

रेहान वाड्रा अभी मात्र 25 साल के है, लेकिन उनके मामा राहुल गांधी वरिष्ठ कांग्रेस नेता है. वह अभी 55 साल के है और अभी तक शादी नहीं की है. इस वजह से ये दिलचस्प हो जाता है कि मामा के रहते भांजा की सिर पर पहले सेहरा बंधेगा और शादी होगी. हालांकि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शादी को लेकर सवाल सालों से चर्चा का विषय रहे हैं. राजनीतिक मंच हो या कॉलेज कैंपस, रैलियां हों या इंटरव्यू. लोग उनसे अक्सर यही पूछते रहे हैं, शादी कब करोगे? दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने हर बार इस सवाल का जवाब अलग अंदाज में दिया है.

साल 2014 में विजेंदर सिंह ने एक बिजनेस अवॉर्ड्स इवेंट के दौरान पूछा था कि शादी कब करेंगे. इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि जब होगी, होगी. मैं भाग्य में विश्वास करता हूं. इसके अलावा मई 2024 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक चुनावी रैली के दौरान भीड़ ने जोर-जोर से नारे लगाए थे कि शादी कब करोगे. इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि अब जल्दी करनी पड़ेगी.

ये भी पढ़ें: Raihan Vadra Profile: लंदन से पढ़ाई, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी का शौक, प्रियंका गांधी रॉवर्ट वाड्रा के बेटे के बारे में जानें सब