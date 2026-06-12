Rebel MP Meet Loksabha Speaker: टीएमसी का संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है. शुक्रवार को बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की. साथ ही खुद को पार्टी का असली टीएमसी पार्लियामेंट्री ग्रुप के तौर पर मान्यता दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है. पीटीआई के मुताबिक, बागी सांसद जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने कहा है कि बागी गुट ने स्पीकर को पहले ही ज्ञापन सौंप दिया है. अगले हफ्ते औपचारिक रूप से अपना दावा पेश करेगा.

बसुनिया ने कहा है कि हमने पत्र सौंप दिया है. सोमवार को हम स्पीकर के पास जाएंगे. असली टीएमसी संसदीय समहू बनाने का अपना दावा पेश करेंगे. हम स्पीकर सेहमारे दावे को मान्यता देने के लिए कहेंगे.

कूच बिहार के बागी सांसद बोले- 19 MP ने साइन किए हैं

कूच बिहार के सांसद ने दावा किया है कि 19 सांसदों ने ज्ञापन पर साइन किए हैं. उन्होंने कहा कि साइन इक्ट्ठा करने की प्रक्रिया 8 जून को शुरू हुई थी. स्पीकर के साथ प्रस्तावित बैठक का समय अबी तय नहीं हुआ है. बसुनिया ने टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद के उन पर आरोपों को खारिज कर दिया है, जिसमे सांसदों को पाला बदलने के लिए उकसाया जा रहा है. उन्होंने कहा है कि कीर्ति आजाद झूठे हैं. ऐसा कहना सही नहीं है. हम 19 सांसद हैं. वह भी एक सांसद हैं. ऐसे आरोप लगाना सही नहीं है.

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कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का लगाया आरोप

कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के जरिए दलबदल कराने की कोशिश का आरोप लगाया है. एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बारिक के इस्तीफे, बागी सांसदों और बीजेपी नेताओं के बीच बैठकों और हालिया राजनीतिक संपर्क की कोशिशों का हवाला देते हुए इसे पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करार दिया है. आजाद ने कहा है कि शाह की देखरेख में ऑपरेशन लोटस चल रहा है. यह कोशिश अबतक नाकाम रही है.

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