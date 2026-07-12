चंद्रबाबू नायडू ने PM मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोले - 'उनके नेतृत्व में भारत 2047 तक...'

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है और आज देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है. मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहते हैं क्योंकि भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक मजबूत और प्रभावशाली नेता हैं, जिनका सम्मान केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किया जाता है.

नायडू ने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया के कई देश आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. कई देशों की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन भारत लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को दिया. उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति और विकास की गति यह दिखाती है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. नायडू ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना लक्ष्य जरूर हासिल करेगा.

#WATCH | Mumbai: Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu says, "I am very happy and congratulate our Prime Minister. India has earned global respect. He is a powerful leader, respected not only in India but across the world. If you look at economic growth, all nations are facing… pic.twitter.com/YQKsilNc3f — ANI (@ANI) July 12, 2026

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भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा- नायडू

नायडू ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाले सालों में भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में और मजबूत स्थिति हासिल करेगा तथा विकास के नए रिकॉर्ड बनाएगा. पश्चिम बंगाल के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य में अपार संभावनाएं मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल लंबे समय तक अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं और राज्य के सामने नए अवसर खुल रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक समय कहा जाता था कि बंगाल आज जो सोचता है, देश कल सोचता है. उनके अनुसार हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल अपनी उस भूमिका से कुछ दूर हो गया था, लेकिन अब राज्य फिर से नई सोच और नए अवसरों की ओर बढ़ रहा है.

पश्चिम बंगाल के बारे में नायडू ने क्या कहा?

नायडू ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पास विकास के लिए सभी जरूरी संसाधन मौजूद हैं. राज्य की भौगोलिक स्थिति, मानव संसाधन, उद्योग और अन्य क्षमताएं इसे आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और राज्य का भविष्य काफी उज्ज्वल होगा. उनके अनुसार पश्चिम बंगाल के पास देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की पूरी क्षमता है.

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