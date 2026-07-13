उज्बेकिस्तान के बुखारा में 3 जुलाई को भारतीय मेडिकल छात्रा सावरिया बसंत की हत्या के मामले में ABVP ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच कराने की मांग की है. संगठन का कहना है कि मामले की हर पहलू से निष्पक्ष और जल्द जांच होनी चाहिए. अगर जांच में किसी संगठित नेटवर्क, आर्थिक मदद या अंतरराष्ट्रीय कड़ी का पता चलता है तो उसकी भी जांच की जाए. साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है.

सावरिया बसंत बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थीं. इस मामले में स्थानीय पुलिस ने एक सहपाठी को गिरफ्तार किया है. छात्रा के परिवार का आरोप है कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था. हालांकि, इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है.

ABVP ने की NIA जांच की मांग

रविवार (12 जुलाई) को जारी प्रेस विज्ञप्ति में ABVP ने दावा किया कि पहली नजर में यह मामला सिर्फ एक सामान्य आपराधिक घटना नहीं लगता. संगठन का कहना है कि अगर जांच में किसी संगठित नेटवर्क या कट्टरपंथी समूह की भूमिका सामने आती है तो उसका भी पूरा खुलासा होना चाहिए. इसी वजह से ABVP ने पूरे मामले की NIA से जांच कराने की मांग की है.

ABVP ने कहा कि हाल ही में भुवनेश्वर में हुई राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में महिलाओं के शोषण, छल से धर्म परिवर्तन, फर्जी पहचान, मानसिक दबाव और साइबर ब्लैकमेलिंग जैसे मामलों को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था. संगठन का कहना है कि इस तरह के मामले महिलाओं की सुरक्षा और देश की सामाजिक एकता के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं.

संगठन ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से मांग की है कि भारतीय दूतावास और उज़्बेकिस्तान के प्रशासन के साथ मिलकर दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही विदेशों में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों, खासकर छात्राओं की सुरक्षा के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए.

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संगठित अपराधों से निपटने सख्त कानून बनाने की मांग

ABVP ने महिलाओं के शोषण, छल से धर्म परिवर्तन, साइबर ब्लैकमेलिंग और ऐसे संगठित अपराधों से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की भी मांग की है. संगठन ने कहा कि ऐसे मामलों की तेजी से सुनवाई हो, जांच व्यवस्था मजबूत की जाए, शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाए जाएं और छात्राओं के सशक्तीकरण के लिए 'मिशन साहसी' जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए.

ABVP के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने कहा कि उज़्बेकिस्तान में भारतीय छात्रा की हत्या बेहद दुखद और गंभीर घटना है. उन्होंने कहा कि अगर जांच में किसी संगठित नेटवर्क या कट्टरपंथी तंत्र की भूमिका सामने आती है तो उसका पूरी तरह पर्दाफाश होना चाहिए. उन्होंने कहा कि ABVP इस मामले की NIA जांच, दोषियों को कड़ी सजा, विदेशों में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों पर सख्त कानून बनाने की मांग करता है.

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