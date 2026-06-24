अयोध्या राम मंदिर दान मामले को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है. विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने अब सीधे सरकार और जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा रही है.

कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा, "क्योंकि डकैती गोपनीय है, पूरा देश देख रहा है, गवाह है, सबूत हैं, लेकिन SIT रिपोर्ट गोपनीय है. क्योंकि उन्हें अपने लोगों को बचाना है, लेकिन वे बचा नहीं पाएंगे." उन्होंने आगे आरोपों को और तीखा करते हुए कहा, "आप सोच सकते हैं कि जो लोग भगवान राम के घर में डकैती कर सकते हैं, वे देश के साथ क्या कर रहे होंगे?"

VIDEO | Ram Temple donation case: On SIT report, Congress spokesperson Alok Sharma (@Aloksharmaaicc) says, "Because dacoity is confidential, the whole country is seeing, there is witness, evidence, but SIT report is confidential, because they have to save own people, but they… pic.twitter.com/xhKauePLFs — Press Trust of India (@PTI_News) June 24, 2026

इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट पर कहा, "ग्यारह दिन बीत चुके हैं. पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया अब भगवान राम के मंदिर में कथित चोरी और डकैती की बात जान चुकी है. आरोप हैं कि आभूषण तक गायब हो गए हैं. मुकुट गायब है, पत्थर गायब हैं, लेकिन अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है..."

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कांग्रेस सांसद जेबी माथर ने भी केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए इस पूरे मामले को करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताया. दिल्ली में उन्होंने कहा, "यह शर्म और चिंता की बात है कि अयोध्या राम मंदिर को भी कथित तौर पर लूटा जा रहा है. इस पर डबल इंजन सरकार का क्या कहना है? अयोध्या राम मंदिर लाखों लोगों की भावना है. वहां दिया गया दान गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है और इससे अनगिनत श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं..."

Delhi: On the Ram Mandir donation row, Congress MP Jebi Mather says, "It is a matter of shame and concern that even the Ayodhya Ram Temple is allegedly being looted. What does the double-engine government have to say about this? The Ayodhya Ram Temple is an emotion for millions… pic.twitter.com/JVtYHRprBt — IANS (@ians_india) June 24, 2026

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि SIT की अंतिम रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं, क्या FIR दर्ज होगी और क्या जांच के आधार पर किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. तब तक राम मंदिर दान विवाद देश की राजनीति और सार्वजनिक विमर्श में प्रमुख मुद्दा बना रहने के संकेत दे रहा है.

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