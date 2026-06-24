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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराम मंदिर दान मामले पर कांग्रेस का बड़ा हमला, कांग्रेस बोली- ‘रामलला के घर डकैती करने वाले देश के साथ...’

राम मंदिर दान मामले पर कांग्रेस का बड़ा हमला, कांग्रेस बोली- ‘रामलला के घर डकैती करने वाले देश के साथ...’

कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा, "क्योंकि डकैती गोपनीय है, पूरा देश देख रहा है, गवाह है, सबूत हैं, लेकिन SIT रिपोर्ट गोपनीय है. क्योंकि उन्हें अपने लोगों को बचाना है, लेकिन वे बचा नहीं पाएंगे.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 24 Jun 2026 09:05 PM (IST)
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अयोध्या राम मंदिर दान मामले को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है. विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने अब सीधे सरकार और जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा रही है.

कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा, "क्योंकि डकैती गोपनीय है, पूरा देश देख रहा है, गवाह है, सबूत हैं, लेकिन SIT रिपोर्ट गोपनीय है. क्योंकि उन्हें अपने लोगों को बचाना है, लेकिन वे बचा नहीं पाएंगे." उन्होंने आगे आरोपों को और तीखा करते हुए कहा, "आप सोच सकते हैं कि जो लोग भगवान राम के घर में डकैती कर सकते हैं, वे देश के साथ क्या कर रहे होंगे?"

इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट पर कहा, "ग्यारह दिन बीत चुके हैं. पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया अब भगवान राम के मंदिर में कथित चोरी और डकैती की बात जान चुकी है. आरोप हैं कि आभूषण तक गायब हो गए हैं. मुकुट गायब है, पत्थर गायब हैं, लेकिन अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है..."

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कांग्रेस सांसद जेबी माथर ने भी केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए इस पूरे मामले को करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताया. दिल्ली में उन्होंने कहा, "यह शर्म और चिंता की बात है कि अयोध्या राम मंदिर को भी कथित तौर पर लूटा जा रहा है. इस पर डबल इंजन सरकार का क्या कहना है? अयोध्या राम मंदिर लाखों लोगों की भावना है. वहां दिया गया दान गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है और इससे अनगिनत श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं..."

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि SIT की अंतिम रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं, क्या FIR दर्ज होगी और क्या जांच के आधार पर किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. तब तक राम मंदिर दान विवाद देश की राजनीति और सार्वजनिक विमर्श में प्रमुख मुद्दा बना रहने के संकेत दे रहा है.

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 24 Jun 2026 09:05 PM (IST)
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