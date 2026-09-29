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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'महिलाओं को घर में बंद करना...’, जमुई-दिल्ली का जिक्र कर क्या बोले राहुल गांधी

'महिलाओं को घर में बंद करना...’, जमुई-दिल्ली का जिक्र कर क्या बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा, पितृसत्ता और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की आजादी को लेकर बयान दिया है. जानिए जमुई और दिल्ली की घटनाओं पर उन्होंने क्या कहा है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 29 Sep 2026 12:24 PM (IST)
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कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा और पितृसत्ता के मुद्दे पर सरकार और समाज से सवाल किया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपराध से बचाने के नाम पर उन्हें घर में बंद करना समाधान नहीं है. जरूरत इस बात की है कि सड़कों और सार्वजनिक जगहों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जाए और अपराध करने वालों पर तेजी से कार्रवाई हो.

राहुल गांधी ने हाल के दिनों में बिहार के जमुई और दिल्ली में नाबालिग लड़कियों से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर चिंता जताई है. जमुई मामले में उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोपियों पर POCSO कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी.

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जमुई की घटना पर राहुल गांधी ने क्या कहा

21 सितंबर को राहुल गांधी ने जमुई में सामने आए एक वीडियो को लेकर X पर प्रतिक्रिया दी थी. वीडियो में 10वीं कक्षा के एक छात्र और छात्रा को कथित तौर पर कुछ लोगों की ओर से सड़क पर रोके जाने और लड़की के साथ बदसलूकी किए जाने का मामला सामने आया था. राहुल गांधी ने इसे बेहद परेशान करने वाली घटना बताया और सवाल किया कि किसी लड़की के शरीर, उसके आने-जाने और उसकी पसंद पर किसी पुरुष को नियंत्रण करने का अधिकार किसने दिया. उन्होंने इसे पितृसत्ता से जुड़ी सोच बताया और आरोपियों की पहचान कर POCSO के तहत कार्रवाई की मांग की.

दिल्ली में 17 साल की लड़की के मामले का भी जिक्र

राहुल गांधी ने दिल्ली के आस्‍था कुंज पार्क में 17 साल की लड़की से कथित गैंगरेप के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच भी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया. पुलिस के अनुसार, लड़की ने आरोप लगाया था कि तीन लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उसके साथ मारपीट और यौन हिंसा की. मामले की जांच जारी है. इस घटना के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों ने सार्वजनिक जगहों पर रोशनी, सुरक्षा व्यवस्था और महिलाओं की आजादी से जुड़े मुद्दे उठाए. 28 सितंबर को भी बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की.

महिलाओं को घर में बंद करना समाधान नहीं- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि देश में कई महिलाएं सड़कों पर निकलते समय उत्पीड़न और बलात्कार के डर का सामना करती हैं. उनके मुताबिक, ऐसी स्थिति में महिलाओं को घर पर रहने की सलाह देना समस्या का समाधान नहीं है. उन्होंने कहा कि समाधान सड़कों और सार्वजनिक जगहों को सुरक्षित बनाने में है. साथ ही महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने वाली सोच का सामना करने और अपराधियों के खिलाफ बिना देरी कार्रवाई करने की जरूरत है. राहुल गांधी ने पितृसत्ता को ऐसी व्यवस्था के रूप में बताया जिसमें कई बार अपराध के लिए पीड़ित को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि अपराधी पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं होती. यह उनके राजनीतिक और सामाजिक संदेश का हिस्सा है; इसे उनके बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए.

Gen Z से भी की अपील

राहुल गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सड़कों पर हो रहे छात्र और युवा प्रदर्शनों का भी समर्थन किया. उन्होंने खास तौर पर युवा महिलाओं और देशभर की Gen Z से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने की अपील की. दिल्ली में हाल के विरोध प्रदर्शनों में छात्रों ने भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल घर के नियमों या लड़कियों की आवाजाही सीमित करने से सुनिश्चित नहीं हो सकती. छात्रों ने सुरक्षित सड़कें, बेहतर रोशनी और पुलिस की जवाबदेही जैसे मुद्दे उठाए हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 29 Sep 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Women Jamui RAHUL GANDHI
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