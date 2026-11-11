संजय गांधी के निधन के बाद राहुल का क्या था पहला रिएक्शन, सोनिया गांधी की बुक में खुलासा

सोनिया गांधी की किताब बिलॉगिंग ए जर्नी ऑफ लव लॉन्च हो चुकी है. इस किताब में उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं. राजनीति से लेकर अपने परिवार के बारे में सोनिया गांधी ने कई ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें पढ़कर लोग शॉक्ड रह गए हैं. सोनिया गांधी ने अपनी किताब में बताया है कि चाचा संजय गांधी के निधन के बाद राहुल गांधी बुरी तरह टूट गए थे.वो उस समय सिर्फ 10 साल के थे.

सोनिया गांधी ने बताया कि जून 1980 में एक विमान दुर्घटना में अपने चाचा संजय गांधी की मौत की खबर मिलने के बाद 10 साल के राहुल गांधी बुरी तरह टूट गए थे. वो इतालवी भाषा के शब्द चाचा ई मोर्तो (चाचा गुजर गए हैं) दोहरा रहे थे. वो अपनी नानी को ये ही शब्द कह रहे थे. जब संजय के माता-पिता, सोनिया और राजीव गांधी घर लौटे, तो राहुल गांधी को चुप कराना मुश्किल हो गया था.

सदमे में चला गया था परिवार

सोनिया गांधी ने बताया है कि भारत आने के बाद भी उनकी मातृभाषा इतालवी किस तरह परिवार की निजी बातचीत का हिस्सा बनी रही.संजय गांधी की 23 जून 1980 को मौत हो गई थी. उस समय वे खुद एक विमान उड़ा रहे थे जो नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

जून 1980 में सोनिया और राजीव अपने बच्चों, राहुल और प्रियंका के साथ छुट्टियां मनाने इटली गए थे. फ्लोरेंस में छुट्टियां बिताने जाने से पहले उन्होंने राहुल और प्रियंका को ऑर्बासानो में सोनिया के माता-पिता के घर छोड़ दिया था. 23 जून को जब वे फ्लोरेंस में अपने ठहरने की जगह पर देर से नाश्ता करने लौटे तो वहां के एक परेशान कर्मचारी ने उनसे सोनिया के माता-पिता को तुरंत फोन करने के लिए कहा.हमारा दिल बैठ गया, बच्चों के साथ जरूर कुछ हुआ होगा.

राजीव गांधी का हो गया था बुरा हाल

सोनिया गांधी ने बताया उनके लिए जो खबर थी, वह कहीं ज्यादा बुरी थी. जब सोनिया ने अपने माता-पिता को फोन किया तो उन्हें पता चला कि राजीव के छोटे भाई संजय की एक विमान हादसे में मौत हो गई है. सोनिया बताती हैं कि राजीव सदमे से एकदम पीले पड़ गए थे और गहरे दुख में डूबे हुए थे क्योंकि संजय उनका इकलौता भाई था. जिसके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय बिताया था. यह खबर देने वाला फोन दिल्ली से सोनिया की मां के पास आया था. उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहा जा रहा है इसलिए उन्होंने फोन 10 साल के राहुल को दे दिया. फोन करने वाले आर.के. धवन थे, जो राहुल की दादी और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निजी सचिव थे. धवन ने छोटे राहुल को सीधे शब्दों में बताया, "राहुल, एक हादसा हो गया है. चाचा नहीं रहे."

राहुल ने जो सुना, वह अपनी इतालवी नानी को बताया और फूट-फूटकर रोने लगा. सोनिया लिखती हैं कि उनकी मां ने उसे शांत करने की कोशिश की लेकिन वह बच्चा गहरे सदमे में था और बस यही दोहराता रहा, "चाचा ए मोर्तो" ("चाचा नहीं रहे"). जब सोनिया और राजीव इटली के ओरबासानो में अपने घर पहुंचे तो राहुल को किसी तरह चुप कराने की तमाम कोशिशों के बावजूद वह शांत नहीं हुआ. प्रियंका भी पूरी तरह स्तब्ध और हैरान थी. सोनिया के परिवार वाले घर पर इकट्ठा हो गए थे. सभी सदमे में और दुखी थे और उनके पिता तो बहुत ज्यादा परेशान थे.

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