'दबाई जा रही युवाओं की आवाज', फीस बढ़ोतरी और सीट कटौती पर गरजे राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी और सीटों में कटौती के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रही है.

राहुल गांधी ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस बढ़ोतरी और सीटों में कमी के खिलाफ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं. लेकिन प्रशासन उनकी बात सुनने के बजाय उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहा है. उनके अनुसार, छात्रों की मांगों पर बातचीत करने की जगह उन पर कार्रवाई की जा रही है.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ़ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने के बजाय उन पर FIR कर रहा है।



मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज़ दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुक़दमे, और आवाज़ उठाओ तो पेलेट गन।… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2026

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कांग्रेस नेता ने और क्या आरोप लगाया

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की नीति युवाओं की आवाज दबाने की है. राहुल गांधी ने कहा कि जब कोई सवाल पूछता है तो लाठी चलाई जाती है, विरोध करने पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और आवाज उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है. राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने छात्रों की समस्याएं सुनने के लिए प्रयागराज जाने का फैसला किया था, लेकिन उसके बाद से प्रशासन उनके कार्यक्रम को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि इससे साफ़ है कि सरकार और प्रशासन छात्रों की आवाज से भी डर रहे हैं.

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