बिहार में करोड़ों की ठगी का खुलासा, ED ने 5 ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी

ED की पटना टीम ने बिहार के मुंगेर जिले में 5 ठिकानों पर छापेमारी की. ये कार्रवाई जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके संचालक जितेंद्र कुमार राजीव व उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की जा रही है. जांच में सामने आया कि कंपनी लोगों को डिजिटल जॉब का लालच देती थी. निवेशकों से 256500 रुपये जमा कराए जाते थे और दावा किया जाता था कि कंपनी की वेबसाइट पर हर महीने 4800 ऑडियो-वीडियो देखने पर 15 हजार रुपये की मासिक कमाई होगी. इतना ही नहीं, ज्यादा लोगों को जोड़ने पर बोनस, बाइक और कार जैसे बड़े इनाम देने का भी वादा किया जाता था.

लेकिन जब बड़ी संख्या में लोगों से पैसा इकट्ठा हो गए तो कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कथित तौर पर वेबसाइट की स्पीड जानबूझकर धीमी कर दी. इसकी वजह से निवेशक तय समय में 4800 वीडियो देख ही नहीं पाए,जब शर्त पूरी नहीं हुई तो कंपनी ने भुगतान देने से इनकार कर दिया. यानी तकनीकी चाल चलकर लोगों को उनके ही पैसे से वंचित कर दिया गया.

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मुंगेर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी

इस मामले में 18 नवंबर 2024 को मुंगेर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. अब इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच करते हुए ED ने मुंगेर के पांच ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया है. जांच एजेंसियों का मानना है कि इस पूरे नेटवर्क के जरिए बड़ी संख्या में लोगों से करोड़ों रुपये की उगाही की गई. ED अब ये पता लगा रही है कि ठगी की रकम कहां-कहां निवेश की गई और इस पूरे गिरोह में कौन-कौन लोग शामिल थे. इस मामले की जांच जारी है.

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