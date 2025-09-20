कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर 'वोट चोरी' के आरोप लगाए. केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने फिर दोहराया कि जल्दी ही एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे. उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं.

राहुल गांधी ने कहा, 'कर्नाटक में सीआईडी जांच चल रही है. सीआईडी ने फोन नंबर मांगे हैं. ज्ञानेश कुमार सीईसी हैं, लेकिन उन्होंने सीबीआई को नंबर नहीं दिए हैं. पुलिस जानकारी मांग रही है, लेकिन सीईसी जानकारी नहीं दे रहे हैं. ये मेरा बयान नहीं है, सीआईडी ने चुनाव आयोग को कई पत्र लिखे हैं.'

हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे: राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद ने कहा, 'हमने महादेवपुरा में देखा है, हमने आलंद में देखा है, हम ऐसे सबूत पेश करेंगे, जिससे ये साबित होगा कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी की है. हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास सबूत हैं. हमारे पास शत प्रतिशत प्रूफ हैं.'

राहुल ने आलंद और राजुरा सीट का किया जिक्र

राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था कि आलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6,018 वोट हटाए गए. राहुल ने कहा, 'हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में आलंद में कुल कितने वोट हटाए गए. संभवतः यह संख्या 6,018 से कहीं ज्यादा है.' उन्होंने कहा कि आलंद में वोट डिलीट का मामला संयोग से पकड़ा गया.

काग्रेस नेता ने कहा, 'मैं अपने लोकतंत्र, देश और संविधान से बहुत प्रेम करता हूं और ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, जो तथ्यों पर आधारित नहीं हो. आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 मतदाताओं का नाम हटाने के लिए आवेदन दिए गए. ऐसा कांग्रेस मतदाताओं को निशाना बनाकर किया गया.'

राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए?

राहुल गांधी ने दावा किया कि मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जिन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ वे कर्नाटक के बाहर के थे. उन्होंने कहा, 'इस मामले की जांच कर्नाटक की सीआईडी कर रही है. सीआईडी ने 18 पत्र भेजकर कुछ जानकारियां मांगी, हालांकि यह जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि इससे वहां तक पहुंचा जा सकेगा जहां से यह अभियान चलाया जा रहा है.'

उन्होंने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजुरा विधानसभा क्षेत्र का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इसी तरीके का इस्तेमाल करके राजुरा में 6850 नाम जोड़े गए. इस मामले में एक सप्ताह में निर्वाचन आयोग को पूरा विवरण देना चाहिए और यदि ऐसा नहीं है, तो फिर स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानेश कुमार 'वोट चोरों' की मदद कर रहे हैं. हालांकि, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन दावों पर जवाब भी दिया.

राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब

चुनाव आयोग के सूत्रों की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और निराधार हैं. किसी भी आम नागरिक द्वारा किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता, जैसा कि राहुल गांधी ने गलत धारणा बनाई है. चुनाव आयोग प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना वोट नहीं हटाता है.