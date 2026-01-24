हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'उनसे ज्यादा इनसिक्योर नेता नहीं देखा', राहुल गांधी पर भड़के कांग्रेस नेता, BJP का भी आया रिएक्शन

कांग्रेस के सीनियर नेता शकील अहमद के बयान के बाद अब सियासत गरमा गई है. यहां उनके राहुल गांधी पर दिए बयान को बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया है तो वहीं कांग्रेस की अतंरकलह भी उजागर होने लगी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 24 Jan 2026 10:44 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद के बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है. शकील अहमद ने राहुल गांधी को पार्टी का वर्चुअल प्रेसिडेंट और असुरक्षित नेता बताया है. इस पर बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है. बीजेपी की ओर से शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कांग्रेस पर आंतरिक रूप से कमजोर और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है. 

खड़गे कांग्रेस के डमी प्रेसिडेंट हैं: शकील अहमद

ये बयानबाजी उस वीडियो क्लिप के बाद सामने आई है, जिसमें कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी को वर्चुअल प्रेसिडेंट करार दिया है. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी पर पाखंड करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि शकील अहमद ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का डमी प्रेसिडेंट बनाया है. असल में एलओपी राहुल गांधी ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते हैं.  

शकील अहमद ने कांग्रेस के कामकाज को उजागर किया: पूनावाला

शहजाद पूनावाला ने कहा है कि शकील अहमद के बयानों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के असली कामकाज को उजागर कर दिया है. उन्होंने कहा कि गांधी उन नेताओं के साथ असुरक्षित और असहज महसूस करते हैं, जो पार्टी में सच बोल देते हैं. फिर ऐसे नेताओं को धीरे-धीरे किनारे कर दिया जाता है. इसी असुरक्षा के चलते पार्टी की आंतरिंक कमजोरियां उजागर हुई हैं. इसी वजह से पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ रहा है. बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि हार वोट चोरी या किसी तकनीकी मुद्दे के कारण नहीं हुई है. बल्कि आंतरिक विफलताओं और गलत टिकट बांटने से हुई है. 

विफलता छिपाने के लिए वोट चोरी का आरोप लगाते हैं: पूनावाला

पूनावाला ने कहा कि इन नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी आंतरिक कमजोरियों के कारण हारी है. फिर भी राहुल गांधी अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए वोट चोरी का आरोप लगाते रहते हैं. लोकतंत्र पर गांधी का सार्वजनिक बयान पार्टी के अंदर की सच्चाई को नहीं दर्शाता है. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने उन नेताओं को किनारे कर दिया है, जो कभी पूर्व में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी थे. इससे पार्टी कई राज्यों में हाशिए पर खिसक गई है. 

कांग्रेस के अंदर की सच्चाई खुलकर सामने आ रही: अमित मालवीय

बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'कांग्रेस के अंदर की सच्चाई अब खुलकर सामने आ रही है. पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने राहुल गांधी को एक असुरक्षित नेता बताया है. उन्होंने राहुल गांधी को कायर कहा है और कहा है कि राहुल को कांग्रेस में मजबूत नेता पसंद नहीं हैं. शकील अहमद के अनुसार, जो नेता अपनी सोच और जमीनी स्तर से जुड़ाव के कारण पार्टी में मजबूत हैं, वे राहुल गांधी को असहज महसूस कराते हैं. यही वजह है कि कांग्रेस ने लगातार अपने नेताओं को कमजोर किया है. जमीनी स्तर की लीडरशिप को आगे नहीं बढ़ने दिया है.'

Published at : 24 Jan 2026 10:44 PM (IST)
Shakeel Ahmad BJP RAHUL GANDHI CONGRESS Shazad Punewala
