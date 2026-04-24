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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहरभजन, स्वाति मालिवाल और राजेन्द्र गुप्ता… AAP में हो गई बड़ी टूट, बीजेपी में जाएंगे दो तिहाई सांसद

हरभजन, स्वाति मालिवाल और राजेन्द्र गुप्ता… AAP में हो गई बड़ी टूट, बीजेपी में जाएंगे दो तिहाई सांसद

चड्ढा के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से 8 सांसद उनके साथ हैं और वे भारतीय जनता पार्टी में विलय की प्रक्रिया में हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्यसभा के सभापति को इस संबंध में आवश्यक कागजी कार्रवाई के लिए पत्र सौंप दिया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 24 Apr 2026 04:34 PM (IST)
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Raghav Chadha To Join BJP: आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है. पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में बड़ी टूट का दावा किया. उन्होंने कहा कि उनके साथ दो-तिहाई सांसदों का समर्थन है. चड्ढा के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से 8 सांसद उनके साथ हैं और वे भारतीय जनता पार्टी में विलय की प्रक्रिया में हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्यसभा के सभापति को इस संबंध में आवश्यक कागजी कार्रवाई के लिए पत्र सौंप दिया गया है.

AAP में बड़ी टूट

हालांकि, इस तरह के दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है, इसलिए इसे सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए. प्रेस को संबोधित करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपने खून-पसीने से सींचा है, लेकिन अब यह पार्टी देश के लिए नहीं बल्कि निजी फायदे के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा, “I am feeling that I am the right man in the wrong party.”

चड्ढा ने आगे कहा कि वह आज ऐलान कर रहे हैं कि वह आम आदमी पार्टी से अलग हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं और शायद उनसे ज्यादा इस पार्टी को कोई नहीं जानता। उनके मुताबिक, जो पार्टी भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर बनी थी, वही अब भ्रष्ट हो चुकी है.

उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अब समझौता कर चुके लोगों के हाथ में है और अब वह पहले वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही. चड्ढा ने कहा कि पिछले एक साल से उन्होंने खुद को पार्टी की गतिविधियों से दूर कर लिया था, क्योंकि वह पार्टी के गलत कामों और गुनाहों का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी को गलत रास्ते पर ले जाया, वे दोस्ती के भी काबिल नहीं रहे.

संजय सिंह बोले- तोड़ा जा रहा पार्टी

दूसरी ओर संजय सिंह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को डराकर ‘ऑपरेशन लोटस’ चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता इन “गद्दारों” को कभी माफ नहीं करेगी और जब-जब जनता के साथ धोखा हुआ है, उसने पलटकर जवाब दिया है.

संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं और पार्टी में कई लोग अपना करियर छोड़कर आए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के खिलाफ ‘ऑपरेशन लोटस’ चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पंजाब चुनाव को प्रभावित करना है.

उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों पर कल तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापे पड़ रहे थे, वे आज भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं. उनके मुताबिक, किसी को डराया जाता है तो किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ताकि राजनीतिक दबाव बनाया जा सके.

ये भी पढ़ें: AAP में बड़ी टूट, तीनों राज्यसभा सांसद ज्वाइन करेंगे BJP, राघव चड्ढा बोले- दो तिहाई सांसदों के साथ विलय

Published at : 24 Apr 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha AAP
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