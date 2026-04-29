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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल की बंपर वोटिंग से खुश पीएम मोदी, बोले- 'लंबी-लंबी लाइनें लगी हैं, लोग बिना डरे...'

बंगाल की बंपर वोटिंग से खुश पीएम मोदी, बोले- 'लंबी-लंबी लाइनें लगी हैं, लोग बिना डरे...'

हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चल रहे दूसरे चरण के मतदान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, बंगाल में भी जनता परिवर्तन के लिए तैयार है.'

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 Apr 2026 01:26 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चल रहे दूसरे चरण के मतदान पर प्रतिक्रिया दी. पीएम ने बंगाल की जनता के उत्साह की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में लोकतंत्र का पर्व शानदार तरीके से मनाया जा रहा है.

क्या बोले पीएम मोदी?

उन्होंने कहा, आज लोकतंत्र के उत्सव का एक अहम दिन है, क्योंकि बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है. जो खबरें सामने आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि भारी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं.' प्रधानमंत्री ने कहा, 'पहले चरण की तरह ही इस बार भी लोग बड़ी संख्या में घरों से निकलकर वोट देने जा रहे हैं. लंबी-लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिख रही हैं. उन्होंने कहा कि पिछले 6-7 दशकों में ऐसा माहौल नहीं देखा गया था, जहां लोग इतनी निर्भीकता के साथ मतदान कर रहे हों.'

'बंगाल में जनता परिवर्तन के लिए तैयार' - पीएम मोदी

रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बीजेपी की हालिया सफलताओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'बीजेपी ने गुजरात के निकाय चुनावों में जीत दर्ज की है और बिहार में एनडीए की सरकार बनी है. बंगाल में भी जनता परिवर्तन के लिए तैयार है.'

भयमुक्त होकर वोट दे रहे लोग - पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, लोग भयमुक्त होकर वोट दे रहे हैं, यह हमारे संविधान और मजबूत होते लोकतंत्र का प्रतीक है. मैं बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वे अपने अधिकारों के प्रति इतने जागरूक हैं और बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं. पीएम मोदी ने हाल के चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए भाजपा की जीत का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा-एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की और इतिहास रचा. इसके साथ ही उन्होंने गुजरात के हालिया स्थानीय निकाय चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि वहां महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला पंचायत, नगर पंचायत और तहसील पंचायत के चुनावों में भाजपा ने 80 से 85 प्रतिशत सीटें जीती हैं.

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प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पांच राज्यों में चल रहे चुनावों में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाएगी. उन्होंने कहा, 4 मई को आने वाले नतीजे विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करेंगे और देश के विकास की गति को नई ऊर्जा देंगे.

गंगा एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का बुधवार को हरदोई के मल्लावां में उद्घाटन किया. लगभग 36,230 करोड़ रुपये की लागत से बना गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा के समय को 10-12 घंटे से घटाकर लगभग छह घंटे कर देगा. गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज सहित 12 प्रमुख जिलों को जोड़ता है.

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Published at : 29 Apr 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Ganga Expressway PM Modi Breaking News Abp News Bengal Elections 2026
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