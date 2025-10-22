राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. राष्ट्रपति को सबरीमाला यात्रा पर ले जा रहा हेलीकॉप्टर बुधवार (22 अक्टूबर) को केरल के एक लैंडिंग पैड पर फंस गया. हेलीकॉप्टर के पहिए हेलीपैड पर धंस गए. सूत्रों के मुताबिक हेलीपैड को बनाने का काम आखिरी समय पर शुरू किया गया, जिससे कॉन्क्रीट और सीमेंट का मिक्चर पूरी तरह सूख नहीं पाया.

राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान सबरीमाला में हेलीपैड का निर्माण अंतिम समय में किया गया. बताया गया कि हेलीपैड पर कॉन्क्रीट का काम बुधवार सुबह पूरा हुआ. सूत्रों के मुताबिक, हेलीपैड बनाने का निर्णय मंगलवार (21 अक्टूबर) शाम को ही लिया गया था और पायलटों के निर्देश पर रात में ही कॉन्क्रीट डालने का काम शुरू हो गया. सुबह तक काम पूरा किया गया, ताकि राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर वहां उतर सके. हालांकि, राज्य खुफिया विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि हेलीपैड का कॉन्क्रीट पूरी तरह सूखा नहीं है, इसलिए वहां हेलीकॉप्टर न उतारा जाए. यह चेतावनी नजरअंदाज कर दी गई.

पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की मदद से निकला हेलीकॉप्टर

घटना के बाद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के कर्मियों हेलीकॉप्टर को निकालने के प्रयास में जुट गए. काफी मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर को निकाल लिया गया. अहम बात यह भी है कि राष्ट्रपति की सबरीमाला यात्रा के दौरान सुबह चार बजे तक यह स्पष्ट नहीं था कि यात्रा सड़क मार्ग से होगी या हवाई मार्ग से. राष्ट्रपति सचिवालय ने तिरुवनंतपुरम से पंपा तक सड़क मार्ग की संभावना पर विचार किया था, जिसके चलते पुलिस को सड़क पर तैनात किया गया.

#WATCH | Kerala: A portion of the helipad tarmac sank in after a chopper carrying President Droupdi Murmu landed at Pramadam Stadium. Police and fire department personnel deployed at the spot physically pushed the helicopter out of the sunken spot. pic.twitter.com/QDmf28PqIb — ANI (@ANI) October 22, 2025

भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगी. राष्ट्रपति पंबा से सन्निधानम तक यात्रा करेंगी. वह सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना करने वाली पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष होंगी.