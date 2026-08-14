78 वीरता पुरस्कार का ऐलान, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, 13 मरणोपरांत भी शामिल
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त 2026 (शुक्रवार) की शाम को डिफेंस फोर्सेज और सेंट्रल ऑर्म्ड पुलिस फोर्सेज के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कार को अवॉर्ड्स की मंजूरी दी.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त 2026 (शुक्रवार) की शाम को डिफेंस फोर्सेज और सेंट्रल ऑर्म्ड पुलिस फोर्सेज के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कार को अवॉर्ड्स की मंजूरी दी है. इसमें 13 मरणोपरांत अवॉर्ड्स शामिल हैं. इनमें 09 कीर्ति चक्र, इनमें, 7 मरणोपरांत अवॉर्ड्स शामिल हैं. इनके अलावा 19 शौर्य चक्र अवॉर्ड्स, इनमें 01 मरणोपरांत अवॉर्ड शामिल हैं. साथ ही 36 सेना के मेडल्स, 5 मरणोपरांत अवॉर्ड्स शामिल हैं. 03 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल्स शामिल हैं.
कीर्ति चक्र अवॉर्ड कब दिया जाता है?
क्रीर्ति चक्कर और शौर्य चक्र प्रमुख सम्मानों में शामिल हैं. 9 कीर्ति चक्रों को मंजूरी दी है. इनमें से सात मरणोपरांत दिए जाने वाले सम्मान हैं. कीर्ति चक्र भारत के शांति काल के प्रमुख वीरता पुरस्कारों में से एक हैं. यह असाधारण बहादुरी के कामों के लिए दिया जाता है. इस लिस्ट में 19 शौर्य चक्रों के साथ-साथ एक बार टू शौर्य चक्र भी शामिल हैं. शौर्य चक्र उन परिस्थितियों में वीरता और साहस के कामों के लिए दिया जाता है, जिनमें दुश्मन से सीधी लड़ाई शामिल नहीं होती है.
सेना मेडल 41 अवॉर्ड्स के साथ लिस्ट में टॉप पर
सेना मेडल 41 अवॉर्ड्स के साथ लिस्ट में टॉप पर है. कुल 41 सेना मेडल को मंजूरी दी गई है. इनमें सेना के मेडल के लिए पांच बार और 36 सेना मेडल शामिल हैं. 36 सेना मेडल अवॉर्ड्स में से पांच मरणोपरांत दिए जान के लिए मंजूर किए गए हैं. यह अवॉर्ड उन जवानों को अतिरिक्त वीरतापूर्ण कार्यों को मान्यता देता है, जिन्हें पहले ही सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है.
नौसेना और वायुसेना के जवानों को भी किया गया सम्मानित
इसके अलावा नौसेना और वायुसेना के जवानों को भी सम्मानित किया गया है. राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के जवानों के लिए तीन नौसेना मेडल को मंजूरी दी है. भारतीय वायुसेना के जवानों के लिए पांच वायुसेना मेडल को मंजूरी दी गई है. यह भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं के जवानों के योगदान को भी उजागर करता है.
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