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मुस्लिम ब्राह्मणों के वोट का समझाया फॉर्मूला, दी ये नसीहत
बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह ब्राह्मण और मुस्लिम वोट के समीकरण पर बात करते नजर आ रहे हैं.
बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह ब्राह्मण और मुस्लिम वोट के समीकरण पर बात करते नजर आ रहे हैं. वह कह रहे हैं कि मेरे भाई आप के दादा-परदादा पुरखे कांग्रेस के थे. कोई यहां विधायक था. हालांकि, लोकतंत्र में सीधा-सीधा गणना है कि आपको किसे कितने वोट मिलेंगे.
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