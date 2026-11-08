ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुस्लिम ब्राह्मणों के वोट का समझाया फॉर्मूला, दी ये नसीहत

मुस्लिम ब्राह्मणों के वोट का समझाया फॉर्मूला, दी ये नसीहत

बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह ब्राह्मण और मुस्लिम वोट के समीकरण पर बात करते नजर आ रहे हैं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 08 Nov 2026 12:55 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह ब्राह्मण और मुस्लिम वोट के समीकरण पर बात करते नजर आ रहे हैं.  वह कह रहे हैं कि मेरे भाई आप के दादा-परदादा पुरखे कांग्रेस के थे. कोई यहां विधायक था. हालांकि, लोकतंत्र में सीधा-सीधा गणना है कि आपको किसे कितने वोट मिलेंगे. 

ब्रेकिंग खबर है अपडेट की जा रही है...

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'ये देश आपका ऋणी है', बस्तर में जवानों से बोले PM मोदी, दिवाली पर दी शुभकामनाएं
'ये देश आपका ऋणी है', बस्तर में जवानों से बोले PM मोदी, दिवाली पर दी शुभकामनाएं
इंडिया
बस्तर में सुरक्षाकर्मियों के साथ दिवाली मनाएंगे PM मोदी, कहा- 'जवानों के त्याग को नमन'
बस्तर में सुरक्षाकर्मियों के साथ दिवाली मनाएंगे PM मोदी, कहा- 'जवानों के त्याग को नमन'
इंडिया
'संजय सिंह ने पूरी पोल खोल दी', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा हमला
'संजय सिंह ने पूरी पोल खोल दी', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा हमला
इंडिया
'अपने परिवारजनों को शुभकामनाएं', PM मोदी ने देश को दीवाली के मौके पर किया विश
'अपने परिवारजनों को शुभकामनाएं', PM मोदी ने देश को दीवाली के मौके पर किया विश

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 08 Nov 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News PRASHANT KISHOR VIRAL VIDEO Jansuraj Party
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ये देश आपका ऋणी है', बस्तर में जवानों से बोले PM मोदी, दिवाली पर दी शुभकामनाएं
'ये देश आपका ऋणी है', बस्तर में जवानों से बोले PM मोदी, दिवाली पर दी शुभकामनाएं
इंडिया
बस्तर में सुरक्षाकर्मियों के साथ दिवाली मनाएंगे PM मोदी, कहा- 'जवानों के त्याग को नमन'
बस्तर में सुरक्षाकर्मियों के साथ दिवाली मनाएंगे PM मोदी, कहा- 'जवानों के त्याग को नमन'
इंडिया
'संजय सिंह ने पूरी पोल खोल दी', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा हमला
'संजय सिंह ने पूरी पोल खोल दी', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा हमला
इंडिया
'अपने परिवारजनों को शुभकामनाएं', PM मोदी ने देश को दीवाली के मौके पर किया विश
'अपने परिवारजनों को शुभकामनाएं', PM मोदी ने देश को दीवाली के मौके पर किया विश
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
बिहार
बिहार छोड़िए... अनंत सिंह के यहां पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान? जानें क्या कहा
बिहार छोड़िए... अनंत सिंह के यहां पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान? जानें क्या कहा
आईपीएल 2026
SRH की रिलीज लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे 3 नाम, दो बार के पर्पल कैप विनर का पत्ता साफ!
SRH की रिलीज लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे 3 नाम, दो बार के पर्पल कैप विनर का पत्ता साफ!
बॉलीवुड
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी चेतावनी
राजस्थान
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के साथ हो रहा भेदभाव? AIIMS जोधपुर पर लगे गंभीर आरोप
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के साथ हो रहा भेदभाव? AIIMS जोधपुर पर लगे गंभीर आरोप
विश्व
पोलैंड में अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोगों की मौत, 11 नवंबर तक शोक, जानें पूरा मामला
पोलैंड में अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोगों की मौत, 11 नवंबर तक शोक, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
गुड़गांव में दिवाली पर खतरनाक स्टंट, चलती गाड़ी से दागे रॉकेट, वीडियो वायरल
गुड़गांव में दिवाली पर खतरनाक स्टंट, चलती गाड़ी से दागे रॉकेट, वीडियो वायरल
शिक्षा
School Bullying Report: स्कूलों में बुलिंग की समस्या कितनी गंभीर? 42% छात्रों की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
स्कूलों में बुलिंग की समस्या कितनी गंभीर? 42% छात्रों की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget