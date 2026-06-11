पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) से एक बार फिर बेहद हृदयविदारक और पाकिस्तानी फ़ौज के नरसंहार की तस्वीरें सामने आई हैं. जानकारी के अनुसार रावलाकोट में सुबह जब 60 हज़ार से 70 हज़ार प्रदर्शनकारी ईदगाह मैदान पर बैठे हुए थे तभी पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बिना चेतावनी दिए अंधाधुंध फायरिंग कर दी.

फायरिंग के बाद खेतों से लेकर सड़को तक हर जगह खून ही खून दिखायी दे रहा है.पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स द्वारा निहत्थे प्रदर्शनकारीयो पर AK-47 राइफलों से गोलीबारी में आज 16 लोगो की मौत की पुष्टि हो चुकी है जबकि 37 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. शुक्रवार से जारी पाकिस्तानी सेना के नरसंहार में अब तक 53 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है.

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गोलीकांड पर फूटा जनाक्रोश



गोलीकांड के बाद रावलाकोट के खाई गाला गांव में भी गोलीकांड के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, स्थानीय ग्रामीणों ने बाजार बंद कर महिलाओं और बच्चो के साथ पाकिस्तान सेना के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और हज़ारो लोगो ने एक स्वर में नारेबाजी करते हुए कहा, “ये जो दहशतगर्दी है, उसके पीछे वर्दी है.” फायरिंग की घटना के बाद भी आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे और अभी भी पीओके के कोने कोने से रावलाकोट आए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रावलाकोट के ईदगाह ग्राउंड में डटे हुए हैं और आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं.

संघर्ष जारी रखने का ऐलान



आंदोलन के प्रमुख आयोजकों में शामिल सरदार अमन खान ने गोलीकांड के बाद प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए संघर्ष को निर्णायक चरण में ले जाने की बात कही और चेतावनी देते हुए कहा की आंदोलन को किसी भी कीमत पर रोका नहीं जाएगा और अगर अब प्रदर्शनकारीयो पर हमला किया जाए तो एक भी हमलावर अपने पैरो से वापस नहीं जाना चाहिए. महंगाई से पीड़ित पीओके की जानता सस्ते आटा, चावल, बिजली और 12 निर्वासित सीटो को खत्म करने के लिए मंगवार से सड़को पर है और हर दिन पाकिस्तानी सेना आम निहत्थे लोगो पर गोली चला रही है.



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