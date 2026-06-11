पंजाब-हरियाणा, चंडीगढ़-दिल्ली, यूपी, सब जगह आएगी 'आफत', मौसम विभाग की नई चेतावनी

देश में भीषण गर्मी के बीच एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल रहा है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में देर रात आंधी-बारिश देखने को मिली. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक आज (11 जून) को देश के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर-पश्चिम भारत में तेज आंधी चलने की संभावना है.

मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना है. राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में आज काले बादल छाए रहेंगे. शाम या रात के समय बिजली कड़कने और आंधी के साथ बारिश की भी संभावना है. इस दौरान हवा की स्पीड 50-60 किमी प्रति घंटे रह सकती है.

IMD के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में कई जगहों पर ओले पड़ने की संभावना है. मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि इस दौरान राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं चलने के आसार हैं. इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

नॉर्थ ईस्ट में भयंकर बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

बिहार और झारखंड का हाल

बिहार में आज कई जगहों पर गरज के साथ छींटे पड़ने और 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं. झारखंड के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए IMD ने कहा है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की, जबकि कुछ में भारी बारिश की संभावना है. हालांकि IMD ने झारखंड में भारी बारिश की मुख्य चेतावनी 12 और 13 जून के लिए जारी की है.

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