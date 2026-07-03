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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPOCSO Accused Escapes: थाने की दूसरी मंजिल से कूदकर फरार हुआ POCSO आरोपी, पुलिस सोती रह गई, CCTV में कैद पूरी वारदात

POCSO Accused Escapes: थाने की दूसरी मंजिल से कूदकर फरार हुआ POCSO आरोपी, पुलिस सोती रह गई, CCTV में कैद पूरी वारदात

कर्नाटक के कलबुर्गी में POCSO आरोपी पुलिस हिरासत से दूसरी मंजिल से कूदकर फरार हो गया. पूरी घटना CCTV में कैद हुई है और पुलिस कई राज्यों में उसकी तलाश कर रही है.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 11:15 AM (IST)
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कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के अफजलपुर पुलिस थाने से POCSO मामले का एक आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया. इस घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. आरोपी की पहचान मंजूनाथ के रूप में हुई है, जिसे करीब एक सप्ताह पहले POCSO अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ के लिए अफजलपुर पुलिस थाने के लॉक-अप में रखा गया था.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गुरुवार देर रात आरोपी ने पुलिसकर्मियों की कथित लापरवाही का फायदा उठाया. बताया जा रहा है कि थाने में मौजूद कुछ पुलिसकर्मी सो गए थे, इसी दौरान मंजूनाथ ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर लॉक-अप से भागने में सफलता हासिल कर ली. घटना के बाद पुलिस ने तत्काल थाने और आसपास के इलाके में तलाशी शुरू की, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल सका.

 

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सीसीटीवी में कैद घटना

पुलिस के अनुसार, आरोपी के फरार होने की पूरी घटना थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है. फुटेज में आरोपी को लॉक-अप से निकलकर दूसरी मंजिल से छलांग लगाते हुए देखा गया है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसके भागने के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका क्या रही.

कई टीमों को जिम्मेदारी

आरोपी के फरार होने के बाद कलबुर्गी पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की हैं. पुलिस आसपास के जिलों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी उसकी तलाश कर रही है. बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि आरोपी राज्य की सीमा पार न कर सके.

लापरवाही की जांच शुरू

इस घटना को पुलिस विभाग ने गंभीरता से लिया है. वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछताछ की जा रही है. जांच में यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए व्यापक तलाशी अभियान लगातार जारी है. 

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Published at : 03 Jul 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
POCSO Kalaburagi Karnataka CCTV
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