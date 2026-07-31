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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक कैबिनेट विस्तार के लिए दिल्ली में माथापच्ची, कांग्रेस ने की बड़ी बैठक

कर्नाटक कैबिनेट विस्तार के लिए दिल्ली में माथापच्ची, कांग्रेस ने की बड़ी बैठक

Karnataka Cabinet: कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक मंत्रिमंडल के लिए नए चेहरों को शामिल करके सरकार में नई ऊर्जा लाने और राज्य में जातिगत समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश कर रही है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 31 Jul 2026 10:56 PM (IST)
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  • लिंगायत, सामान्य, एसटी समुदाय से नेताओं को मिल सकता है मौका।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को कांग्रेस आलाकमान की एक बड़ी बैठक हुई है. यह अहम बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई. बैठक में खरगे के अलावा लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे.

बैठक में कांग्रेस नए चेहरों को शामिल करके कर्नाटक सरकार में नई ऊर्जा लाने और राज्य में जातिगत समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, कर्नाटक सरकार में कैबिनेट का विस्तार अगले हफ्ते सोमवार (3 अगस्त, 2026) को हो सकता है और कैबिनेट में जाति, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और युवा चेहरों को शामिल करने पर जोर होगा.

वर्तमान में कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ-साथ कुल 14 मंत्री सरकार में है, जबकि अधिकतम अनुमत संख्या 34 हैं, ऐसे में मंत्रिपरिषद में इस वक्त कुल 20 मंत्री पद खाली हैं, जिन्हें भरने के लिए कांग्रेस आलाकमान के बीच माथापच्ची जारी है. 

किन-किन विधायकों को कर्नाटक सरकार में मंत्री पद मिलने की उम्मीद

सूत्रों के मुताबिक, संभावित उम्मीदवारों की सूची रविवार (2 अगस्त, 2026) की रात या सोमवार (3 अगस्त, 2026) की सुबह तक अंतिम रूप दे दी जाएगी. कर्नाटक सरकार के मंत्रिपरिषद विस्तार में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिंगायत समुदाय से भी प्रतिनिधित्व का मौका मिल सकता है और लिंगायत समुदाय से आने वाले नेताओं में एसएस मल्लिकार्जुन, लक्ष्मी हेब्बालकर, लक्ष्मण सावदी और यशवंत गौड़ा पाटिल का नाम शामिल हो सकता है.

सामान्य वर्ग से अजय सिंह के मंत्री बनने की संभावना

वहीं, सामान्य वर्ग से अजय सिंह को मौका मिल सकता है, जबकि एसटी समुदाय से नागेंद्र और पोन्नान्ना से शिवराज थंगदागी, बसवराज राया रेड्डी, शरद बच्चे गौड़ा, मधु बंगारप्पा/गवियप्पा को मौका मिल सकता है. इसके अलावा, संतोष लाड, रघु मूर्ति, बोस राज के नामों की भी चर्चा हो रही है. 

यह भी पढ़ेंः 'BJP से हो क्या?’ दिल्ली पुलिस के परिवार से जुड़े सवाल पर बोले राहुल गांधी

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 31 Jul 2026 10:56 PM (IST)
Tags :
Karnataka RAHUL GANDHI MALLIKARJUN KHARGE CONGRESS

Frequently Asked Questions

नए मंत्रियों के चयन में किन बातों पर जोर दिया जाएगा?

कैबिनेट विस्तार में जाति, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और युवा चेहरों को शामिल करने पर विशेष जोर होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले।

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