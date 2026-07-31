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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकुलगाम में आतंकी हमला, गैर-कश्मीरियों को मारी गोली, 1 की मौत, लश्कर ने ली जिम्मेदारी

कुलगाम में आतंकी हमला, गैर-कश्मीरियों को मारी गोली, 1 की मौत, लश्कर ने ली जिम्मेदारी

Kulgam Terrorist Attack: कुलगाम में आतंकवादियों ने बाहरी मजदूरों पर गोलीबारी की, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया. आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 31 Jul 2026 10:04 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के किल्लम इलाके में आतंकी हमला हुआ है. अज्ञात बंदूकधारियों ने दो गैर कश्मीरियों पर फायरिंग की. इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई है तो दूसरा घायल है. मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ के दीपक के तौर पर हुई है. वहीं दूसरे शख्स भूपेंद्र कुमार का इलाज जारी है. ये दोनों मजदूर थे. आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है.

सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया

सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. ये आतंकी हमला ऐसे समय में हुआ है जब सुरक्षा बलों ने बुधवार (22 जुलाई) को कुलगाम जिले में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया था. कुलगाम पुलिस, 34 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) और सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन ने मिलकर तंत्रिपोरा-सुरसनू के बागों में एक ऑपरेशन चलाया था. तब पुलिस ने कहा था कि हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी ने इलाके में शांति भंग करने के लिए इनका इस्तेमाल करने की आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया है.

सुरक्षाबलों ने 30 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के राजौरी में जंगल के अंदर आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया. वहां से राशन और खाना पकाने के बर्तन वगैरह बरामद किए गए थे. सेना और पुलिस की संयुक्त टीम यह तलाशी अभियान चला रही थी. इलाका बेहद घना है और चारों तरफ घनी झाड़ियां व ऊंचे पेड़ हैं. इसी की आड़ छिपकर आतंकियों ने अपना अस्थायी ठिकाना बना रखा था.

जम्मू कश्मीर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान

आतंकियों की तलाश के लिए जम्मू कश्मीर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. जंगल के चप्पे-चप्पे को खंगाला जा रहा है. हाल ही में सुरक्षाबलों को एक दूर-दराज इलाके में ठिकाना मिला था. वहां इस्तेमाल के लिए तैयार आईईडी, कपड़े और खाने-पीने का सामान बरामद हुआ था. वहीं, थानामंडी इलाके में एक संयुक्त अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने अंडरग्राउंड ठिकाने से 10 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (यूबीजीएल), गोला-बारूद का एक क्षतिग्रस्त बक्सा और मेडिकल का सामान बरामद किया था. इसके अलावा, 23 मई को हुए तलाशी अभियान के दौरान गुफाओं और घनी झाड़ियों में छिपाकर रखे गए ऑटोमैटिक हथियार, एके-47 राइफलें, पिस्तौल और कई किलोग्राम विस्फोटक सामग्री भारी मात्रा में बरामद की गई थी.

Published at : 31 Jul 2026 09:15 PM (IST)
Tags :
Kulgam Terrorist Attack Breaking News Abp News JAMMU KASHMIR
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