Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकल से 2 दिन गुजरात दौरे पर रहेंगे PM नरेंद्र मोदी, देश को देंगे करोड़ों की सौगात

कल से 2 दिन गुजरात दौरे पर रहेंगे PM नरेंद्र मोदी, देश को देंगे करोड़ों की सौगात

अगले दो दिन पीएम नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर रहेंगे. वह 30 से 31 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इस दौरान पीएम मोदी बनासकांठा समेत सरदार वल्लभ भाई पटेल के 151वीं जयंती में हिस्सा लेंगे.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 29 Oct 2026 05:04 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले दो दिन गुजरात के दौरे पर रहेंगे. वह 30-31 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इन दो दिनों में प्रधानमंत्री बनासकांठा में 14 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे. इन सौगातों को देश को समर्पित करेंगे.

इसके अलावा प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे. यह लगभग 1900 करोड़ रुपये की होगी. प्रधानमंत्री एकता नगर में 400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
पटाखों पर रोक के पक्ष में नहीं SC, कहा- जागरुकता के लिए विराट कोहली जैसी हस्तियों को शामिल करें
पटाखों पर रोक के पक्ष में नहीं SC, कहा- जागरुकता के लिए विराट कोहली जैसी हस्तियों को शामिल करें
इंडिया
‘बंगाल और अन्य राज्यों में वोट लूट पर जवाब चाहिए’, इंडिया ब्लॉक की रैली पर ममता ने भरी हुंकार
‘बंगाल और अन्य राज्यों में वोट लूट पर जवाब चाहिए’, इंडिया ब्लॉक की रैली पर ममता ने भरी हुंकार
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों का आ गया रिजल्ट, कौन-कहां से जीता? पढ़ें पूरी विनर लिस्ट
MLC चुनाव की 28 सीटों का आ गया रिजल्ट, कौन-कहां से जीता? पढ़ें पूरी विनर लिस्ट
इंडिया
पंजाब में नशामुक्ति का अभियान चला रहा RSS, साधु-संतों से लेकर डेरों तक से बातचीत
पंजाब में नशामुक्ति का अभियान चला रहा RSS, साधु-संतों से लेकर डेरों तक से बातचीत

अहमदाबाद मेट्रो से जुड़ी देंगे सौगात
पीआईबी के मुताबिक, प्रधानमंत्री बनासकांठा में 'भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर' (Bharat Bovine Breeding and Research Centre) को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. अहमदाबाद मेट्रो के फेज-2A (एयरपोर्ट एक्सटेंशन) और चरण-2B (गिफ्ट सिटी एक्सटेंशन) की आधारशिला रखेंगे.

पीएम मोदी के दो दिवसीय कार्यक्रम

30 अक्टूबर को सुबह लगभग 9.30 बजे पीएम बनासखांठा में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब और भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर पशु फार्म का दौरा करेंगे. सुबह लगभग साढ़े दस बजे, वह बनासकांठा में 14 करोड़ रुपये से अधिक विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. उनका उद्घाटन करेंगे. उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे. 

इसके बाद वह एकता नगर जाएंगे. जहां भारत पर्व 2026 का उद्घाटन करेंगे. शाम 7.45 बजे एकता प्रकाश पर्व में जाएंगे. इसके बाद 8.15 पर नर्मदा आरती में शामिल होंगे. 31 अक्टूबर को सुबह लगभग 9 बजे पीएम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. सुबह 9.15 बजे एकता नगर में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. इसके बाद रेन फॉरेस्ट वामन वृक्ष वाटिका का दौरा करेंगे. शाम लगभग 5.30 बजे पीएम मोदी सरदार बल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती पर शामिल होंगे.

परेड में वामपंथी उग्रवाद से निपटने पर विशेष जोर 

इस साल की परेड में वामपंथी उग्रवाद से निपटने में सुरक्षा बलों की उपलब्धियों पर विशेष जोर दिया जाएगा. 'राष्ट्रीय एकता दिवस' समारोह की मुख्य थीम 'वंदे मातरम' होगी. 

इस समारोह का मुख्य आकर्षण नक्सल मुक्त भारत पर आधारित एक विशेष नाट्य प्रस्तुति होगी. इसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से आयोजित किया जाएगा. इसमें वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 126 जिलों के लगभग 2 हजार कलाकार हिस्सा लेंगे. प्रस्तुतियों के माध्यम से कलाकर इन क्षेत्रों के समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों और शांति, सुरक्षा और विकास की ओर उनकी यात्रा को दर्शाएंगे. झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां वंदे मातरम पर केंद्रित होंगी. यह देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और सामूहिक अपनत्व की भावना को प्रदर्शित करेंगे. 

इन झांकियों में लोगों की आकांक्षाओं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सांस्कृतिक समृद्धि और लोगों की विकास यात्राओं को भी दिखाया जाएगा. पूरे भारत से 5 हजार कलाकारों की तरफ से भव्य जश्न मनाया जाएगा. 

About the author पवन कुमार गौड

पवन कुमार गौड़ एबीपी न्यूज में विशेष संवाददाता हैं. BJP, RSS और सरकार से जुड़ी खबरें और संसद की कार्यवाही कवर करते हैं. 2022 के यूपी चुनाव में तकरीबन 8 हजार किलोमीटर की बाय रोड कवरेज किया. कोविड और हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन को प्रमुखता से कवर कर चुके हैं. 3 लोकसभा चुनाव कवर करने के साथ साथ यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव कवर करने का अनुभव है.

गौड़ के पास 15 सालों से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव है. मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. पवन कुमार गौड़ ने रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है. संपर्क के लिए मेल करें- pavankg@abpnetwork.com, एक्स हैंडल- @brajwasipavan
 
Read More
Published at : 29 Oct 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Gujarat NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पटाखों पर रोक के पक्ष में नहीं SC, कहा- जागरुकता के लिए विराट कोहली जैसी हस्तियों को शामिल करें
पटाखों पर रोक के पक्ष में नहीं SC, कहा- जागरुकता के लिए विराट कोहली जैसी हस्तियों को शामिल करें
इंडिया
‘बंगाल और अन्य राज्यों में वोट लूट पर जवाब चाहिए’, इंडिया ब्लॉक की रैली पर ममता ने भरी हुंकार
‘बंगाल और अन्य राज्यों में वोट लूट पर जवाब चाहिए’, इंडिया ब्लॉक की रैली पर ममता ने भरी हुंकार
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों का आ गया रिजल्ट, कौन-कहां से जीता? पढ़ें पूरी विनर लिस्ट
MLC चुनाव की 28 सीटों का आ गया रिजल्ट, कौन-कहां से जीता? पढ़ें पूरी विनर लिस्ट
इंडिया
पंजाब में नशामुक्ति का अभियान चला रहा RSS, साधु-संतों से लेकर डेरों तक से बातचीत
पंजाब में नशामुक्ति का अभियान चला रहा RSS, साधु-संतों से लेकर डेरों तक से बातचीत
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: बी-टाउन में दिखी करवा चौथ की रौनक, प्रियंका चोपड़ा ने रचाई पिया के नाम की मेहंदी (29.10.26)
Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya के आखिर किस कदम से Jeet को होगा उसके बेइंतहा प्यार का यकीन! #sbs
Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों का आ गया रिजल्ट, कौन-कहां से जीता? पढ़ें पूरी विनर लिस्ट
MLC चुनाव की 28 सीटों का आ गया रिजल्ट, कौन-कहां से जीता? पढ़ें पूरी विनर लिस्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: महायुति में अनबन! BJP-शिंदे गुट ने एक दूसरे पर साधा निशाना
महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: महायुति में अनबन! BJP-शिंदे गुट ने एक दूसरे पर साधा निशाना
इंडिया
13 सीटें जीतकर भी BJP को कैसे झटका, एक सीट जीतकर कांग्रेस खुश! MLC चुनाव रिजल्ट के मायने समझें
13 सीटें जीतकर भी BJP को कैसे झटका, एक जीतकर कांग्रेस खुश! MLC चुनाव रिजल्ट के मायने
बॉलीवुड
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बुरी खबर, दिसंबर से पहले नहीं हो सकेगी स्टीव स्मिथ की मैदान पर वापसी
ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बुरी खबर, दिसंबर से पहले नहीं हो सकेगी स्टीव स्मिथ की मैदान पर वापसी
विश्व
अल नीनो का भारत पर भयंकर असर, 6 महीने में देश में 55 हजार मौतों की आशंका?
अल नीनो का भारत पर भयंकर असर, 6 महीने में देश में 55 हजार मौतों की आशंका?
इंडिया
बंगाल की स्कूलों की किताबों में बदलाव, ‘पानी’ की जगह ‘जल’, ‘अब्बा’ की जगह ‘बाबा’
बंगाल की स्कूलों की किताबों में बदलाव, ‘पानी’ की जगह ‘जल’, ‘अब्बा’ की जगह ‘बाबा’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया
UP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget