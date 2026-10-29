‘बंगाल और अन्य राज्यों में वोट लूट पर जवाब चाहिए’, इंडिया ब्लॉक की रैली पर ममता ने भरी हुंकार

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी ने रविवार (1 नवंबर, 2026) को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की होने वाली महारैली को लेकर आह्वान किया है. उन्होंने कहा है कि वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई हर भारती के अपने प्रतिनिधि के चुनने के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है.

उन्होंने बंगाल समेत अन्य भाजपा शासित राज्यों में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए जवाब की मांग की है. उन्होंने कहा, ‘बंगाल और अन्य राज्यों में वोट लूट पर जवाब चाहिए, चुप्पी नहीं!’

यह वोट चोरी के खिलाफ हर भारतीय की लड़ाई- ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने गुरुवार (29 अक्टूबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर कहा, ‘रविवार, 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA एकजुट होकर खड़ा होगा. ये वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई हर भारतीय नागरिक के अपने प्रतिनिधि को चुनने के हक की रक्षा की लड़ाई है. पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में वोट लूट पर जवाब चाहिए, चुप्पी नहीं!’

On Sunday, 1 November, I.N.D.I.A will stand united at Ramlila Maidan. The fight against Vote Chori is a fight to protect every Indian’s right to choose. The Vote Loot in Bengal and across other states demand answers, not silence! -EVMs under scrutiny -Voter data under question -Electoral rolls under suspicion -Counting under challenge I appeal to students, youth, women, workers and civil society to join us in this fight. When the vote is under threat, silence is not an option. Let us stand together to DEFEND our DEMOCRACY and SAVE our CONSTITUTION. 📍 Ramlila Maidan, Delhi | Sunday, 1 November 12.30 — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 29, 2026

उन्होंने कहा, ‘EVM जांच के घेरे में है. मतदाताओं के डेटा पर सवाल उठ रहे हैं. वोटर लिस्ट शक के घेरे में है और यहां तक कि वोटों की गिनती पर भी सवाल हैं. मैं छात्रों, युवाओं, महिलाओं, कामगारों और सिविल सोसाइटी से इस लड़ाई में शामिल होने की अपील करती हूं.’

वोट खतरे में हो, तो चुप्पी कोई विकल्प नहीं- ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने कहा, ‘जब वोट खतरे में हो, तो चुप रहने का कोई विकल्प नहीं है. आइए, हम सब एकसाथ मिलकर अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हों और अपने संविधान को बचाएं.’

इसके साथ ही, उन्होंने अपने X पोस्ट में इंडिया ब्लॉक की रैली के स्थान और समय भी बताया है. स्थान - रामलीला मैदान, दिल्ली, रविवार (1 नवंबर) को दोपहर साढ़े 12 बजे.