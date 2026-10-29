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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘बंगाल और अन्य राज्यों में वोट लूट पर जवाब चाहिए’, इंडिया ब्लॉक की रैली पर ममता ने भरी हुंकार

‘बंगाल और अन्य राज्यों में वोट लूट पर जवाब चाहिए’, इंडिया ब्लॉक की रैली पर ममता ने भरी हुंकार

ममता बनर्जी ने वोट चोरी और SIR के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली महारैली में बड़ी संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 29 Oct 2026 03:50 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी ने रविवार (1 नवंबर, 2026) को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की होने वाली महारैली को लेकर आह्वान किया है. उन्होंने कहा है कि वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई हर भारती के अपने प्रतिनिधि के चुनने के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है.

उन्होंने बंगाल समेत अन्य भाजपा शासित राज्यों में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए जवाब की मांग की है. उन्होंने कहा, ‘बंगाल और अन्य राज्यों में वोट लूट पर जवाब चाहिए, चुप्पी नहीं!’

यह वोट चोरी के खिलाफ हर भारतीय की लड़ाई- ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने गुरुवार (29 अक्टूबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर कहा, ‘रविवार, 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA एकजुट होकर खड़ा होगा. ये वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई हर भारतीय नागरिक के अपने प्रतिनिधि को चुनने के हक की रक्षा की लड़ाई है. पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में वोट लूट पर जवाब चाहिए, चुप्पी नहीं!’

उन्होंने कहा, ‘EVM जांच के घेरे में है. मतदाताओं के डेटा पर सवाल उठ रहे हैं. वोटर लिस्ट शक के घेरे में है और यहां तक कि वोटों की गिनती पर भी सवाल हैं. मैं छात्रों, युवाओं, महिलाओं, कामगारों और सिविल सोसाइटी से इस लड़ाई में शामिल होने की अपील करती हूं.’

वोट खतरे में हो, तो चुप्पी कोई विकल्प नहीं- ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने कहा, ‘जब वोट खतरे में हो, तो चुप रहने का कोई विकल्प नहीं है. आइए, हम सब एकसाथ मिलकर अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हों और अपने संविधान को बचाएं.’

इसके साथ ही, उन्होंने अपने X पोस्ट में इंडिया ब्लॉक की रैली के स्थान और समय भी बताया है. स्थान - रामलीला मैदान, दिल्ली, रविवार (1 नवंबर) को दोपहर साढ़े 12 बजे.

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 29 Oct 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
Ramlila Maidan INDIA MAMATA BANERJEE DELHI
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