रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले की खबरों से टेंशन में पीएम मोदी, बोले- 'दुश्मनी खत्म करने...'
PM Modi Expressed Concern: रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी चिंता जताई है।
PM Modi Expressed Concern: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के घर को निशाना बनाए जाने की खबरों पर चिंता जाहिर की है. पीएम मोदी ने मंगलवार को शांति की अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह के विवाद को कूटनीतिक तरीके से ही हल किया जाना चाहिए.
रूस ने दावा किया है कि 91 यूक्रेनी ड्रोन ने मास्को के उत्तर में नोवगोरोड क्षेत्र में पुतिन के आवास पर हमले की कोशिश की थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही ये बात
प्रधानमंत्री ने आज रूसी संघ के राष्ट्रपति के घर को निशाना बनाने की खबरों पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने एक्स पोस्ट पर ऐसे किसी भी हमले को गलत बताया. पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मनी खत्म करने और स्थाई शांति पाने के लिए चल रहे डिप्लोमैटिक प्रयास ही सबसे सही रास्ता हैं. उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से इन कोशिशों पर ध्यान देने और ऐसे किसी भी काम से बचने की अपील की जो उन्हें कमजोर कर सकता है.
पीएम ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'रूसी संघ के राष्ट्रपति के घर को निशाना बनाने की खबरों से बहुत चिंतित हूं. दुश्मनी खत्म करने और शांति पाने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयास ही सबसे सही रास्ता हैं. हम सभी संबंधित पक्षों से इन कोशिशों पर ध्यान देने और ऐसे किसी भी काम से बचने की अपील करते हैं जो उन्हें कमजोर कर सकता है.'
विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जारी किया बयान
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने टेलीविजन बयान में कहा कि रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि को लंबी दूरी के 91 ड्रोन से हमला किया गया, हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं हुआ. सभी ड्रोन को मार गिराया गया था. उन्होंने चेतावनी दी कि रूस उचित समय पर जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.यूक्रेन ने ऐसे किसी भी हमले की खबर से इनकार किया है. रूसी मीडिया के मुताबिक, 'क्रेमलिन' के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने राष्ट्रपति ट्रंप को इससे अवगत कराया तो वो स्तब्ध रह गए थे.
