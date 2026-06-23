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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच PM मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात

मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच PM मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात

मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच PM मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 23 Jun 2026 07:58 PM (IST)
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मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच PM मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात

Published at : 23 Jun 2026 07:54 PM (IST)
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