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PM मोदी GenZ स्टाइल में बोले - 'यहां के एल्युमिनाई OG हैं', लगे ठहाके
SRCC के शताब्दी समारोह में PM नरेंद्र मोदी ने Gen Z अंदाज में कॉलेज के एल्युमिनाई को ‘OG’ कहा. प्रधानमंत्री की इस बात पर कार्यक्रम में जोरदार ठहाके और तालियां गूंज उठीं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में भाग लेने पहुंचे. जहां उन्होंने जेन जी के स्टाइल में कहा कि यहां के एल्युमिनाई OG हैं. पीएम मोदी के ऐसा बोलने पर जोरदार ठहाके लगे. पीएम मोदी ने कहा कि सौ से अधिक साल से श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) ने छात्रों की पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और बदलाव लाने का अवसर प्रदान किया है.
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