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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी GenZ स्टाइल में बोले - 'यहां के एल्युमिनाई OG हैं', लगे ठहाके

PM मोदी GenZ स्टाइल में बोले - 'यहां के एल्युमिनाई OG हैं', लगे ठहाके

SRCC के शताब्दी समारोह में PM नरेंद्र मोदी ने Gen Z अंदाज में कॉलेज के एल्युमिनाई को ‘OG’ कहा. प्रधानमंत्री की इस बात पर कार्यक्रम में जोरदार ठहाके और तालियां गूंज उठीं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 05 Sep 2026 08:23 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में भाग लेने पहुंचे. जहां उन्होंने जेन जी के स्टाइल में कहा कि यहां के एल्युमिनाई OG हैं. पीएम मोदी के ऐसा बोलने पर जोरदार ठहाके लगे. पीएम मोदी ने कहा कि सौ से अधिक साल से श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) ने छात्रों की पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और बदलाव लाने का अवसर प्रदान किया है.

ब्रेकिंग खबर है अपडेट की जा रही है....

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 05 Sep 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
SRCC Breaking News Abp News NARENDRA MODI
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